Menschen Zeit schenken zu können, das ist es, was Stefanie Görtz an ihrer Aufgabe als Gemeindeschwester in Grafengehaig und Presseck im oberfränkischen Landkreis Kulmbach so schätzt. Die 50-Jährige ist für jeden da, der Hilfe braucht, vor allem für die älteren Menschen in den beiden Gemeinden. Für die körperliche Pflege ist sie nicht zuständig, aber für die seelische. Stefanie Görtz hat Zeit für Gespräche, am Küchentisch oder im Garten. Sie hört zu, hat Ideen und organisiert. Spiele-Nachmittage zum Beispiel, das kann auch schon mal eine Skatrunde sein. Sie organisiert Einkaufsfahrten und kümmert sich darum, dass die Pflegestufe (neu) eingerichtet wird.

Da ist etwa die betagte Dame aus einem abgelegenen Ortsteil hier im Kulmbacher Oberland. Sie sieht schlecht, läuft schlecht und braucht Unterstützung. Hier kommt Stefanie Görtz ins Spiel. Sie setzt sich mit der Dame zusammen, beantragt einen Pflegegrad, vielleicht ein Hausnotrufgerät, füllt einen Antrag aus, man spricht miteinander und stellt Kontakte zu Ärzten her.

"Mir geht es darum, dass die Menschen so lange wie es geht die Möglichkeit haben, selbstständig und in Würde leben zu können", sagt sie.

Es war ein absoluter Glücksfall, dass der Diakonieverein Grafengehaig-Presseck auf Stefanie Görtz gestoßen war. Deren Vorgängerin Miriam Hofmann hatte sich im Herbst des vergangenen Jahrs neu orientiert und die Stelle ausgeschrieben. Da traf Heidrun Hemme, Pfarrerin von Grafengehaig und 1. Vorsitzende des Diakonievereins zufällig beim Einkaufen auf Stefanie Görtz. Man kannte sich flüchtig, kam so ins Gespräch und schnell wurde man einig. Zum 1. November 2025 hatte Stefanie Görtz die Halbtagsstelle als Gemeindeschwester angetreten. Sie kommt aus Bamberg und ist gelernte Altenpflegerin. Aufgrund der beruflichen Situation des Ehemanns hatte es sie ins Kulmbacher Land nach Horbach bei Grafengehaig verschlagen. Dort hatte sie eine neue Herausforderung gesucht und wurde zunächst in einem Altenheim im nahen Helmbrechts im Nachbarlandkreis Hof tätig.