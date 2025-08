Friedensforschungsinstitut Sipri

Konflikte in mehr als 50 Ländern und nukleare Abschreckung: In seinem Jahresbericht zeichnet das Sipri-Institut ein düsteres Bild der Weltlage. Sipri-Direktor Smith warnt: Die Menschheit sei in einer der gefährlichsten Phasen ihrer Geschichte.

Lesezeit: 3 Minuten

3 Minuten