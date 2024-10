Der Sprecher der Betroffenen von Missbrauch in der evangelischen Kirche, Detlev Zander, fordert die schnelle Einführung von Anerkennungszahlungen an Opfer sexualisierter Gewalt. "Wir können und dürfen Betroffene nicht weiter in die Zukunft vertrösten", sagte er dem Sonntagsblatt. Kirche und die Diakonie wollen grundsätzlich ein einheitliches Verfahren für Anerkennungsleistungen für Betroffene sexualisierter Gewalt, derzeit hakt es aber bei der Umsetzung.

Eine entsprechende Richtlinie, die im vergangenen Jahr im Beteiligungsforum der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Diakonie ausgehandelt wurde, liegt derzeit auf den Tischen der 20 Landeskirchenämter und 17 Diakonie-Landesverbände. Sie sollen bis Ende November dazu Stellung nehmen. Frühestens im März kann die Richtlinie endgültig vom Rat der EKD beschlossen werden. Ursprünglich war das Ziel, die Reformpläne der Anerkennungsleistungen bis zur Tagung des evangelischen Kirchenparlaments Anfang November in Würzburg fertigzustellen.

Zander: Verstehe, dass viele Betroffene wütend und enttäuscht sind

Er verstehe, dass viele Betroffene darüber wütend und enttäuscht seien. Es habe ihn auch überrascht, dass die Landeskirchen nun noch einmal Stellung nehmen sollen, sagte Zander. Für ihn sei das nicht nachvollziehbar, da das Beteiligungsforum die Richtlinie bereits beschlossen habe und auch die EKD-Leitungsgremien die Richtlinie gebilligt hätten. Es mangele wie so oft an der Kommunikation.

Zander ist einer der beiden Sprecher der Betroffenen im Beteiligungsforum der EKD, das das zentrale Gremium für die Maßnahmen zur Prävention und Aufarbeitung sexualisierter Gewalt ist. Zander beklagte, er und seine Sprecherkollegin Nancy Janz würden mit der Verantwortung allein gelassen, Betroffenen die weitere Verzögerung zu erklären:

"Das ist ein Knochenjob. Die Hauptlast liegt bei uns. Und wir kriegen den vollen Unmut ab."

Dafür gebe es wenig Wertschätzung und Unterstützung der leitenden Geistlichen, die ebenfalls in dem Gremium vertreten sind.

EKD-Synode diskutiert erstmals über ForuM-Studie

Zander erwartet auf der bevorstehenden Synodentagung scharfe Kritik von Betroffenen. "Das muss die Synode ertragen. Ich ertrage das auch jeden Tag", sagte er. Von den Delegierten wünschte er sich tiefgehende Diskussionen, wie mit der Verantwortung für Fälle sexualisierter Gewalt in der Kirche gerade auf der Leitungsebene umgegangen werde.

"Das Thema Missbrauch ist existenziell für die Kirche."

Auf der Tagung der Synode der EKD vom 10. bis 13. November diskutieren die Delegierten erstmals die Ergebnisse der im Januar veröffentlichten ForuM-Studie zu Ausmaß und Ursachen sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche.