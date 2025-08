Unterstützung bekommt er dabei von seiner Kollegin Susanne Ohr aus Fischen sowie von Gastpfarrerinnen und -pfarrern aus ganz Deutschland. "Diese Gottesdienste feiern wir im ökumenischen Sinne – mit allen, die da sind", betont Metzger. Überhaupt erlebe er im Kleinwalsertal eine besonders intensive und unkomplizierte Ökumene: "Vielleicht liegt das auch daran, dass mein katholischer Kollege und ich etwas abseits der direkten Wahrnehmung von Bischöfen und Kirchenleitungen umso freier agieren können."

Besonderheit auch bei der Kirchensteuer

Dass das Kleinwalsertal politisch zu Österreich gehört, prägt auch das kirchliche Leben. So zahlen die evangelischen Kirchenmitglieder ihre Kirchensteuer nicht automatisch über das Gehalt wie in Deutschland, sondern überweisen sie selbstständig an die bayerische Landeskirche – ähnlich wie das bayerische Kirchgeld. Kirchlich gelten sie damit als Mitglieder der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.

Besonders kurios: Die evangelische Kreuzkirche im Kleinwalsertal, für die Metzger zuständig ist, liegt auf rund 1.150 Metern Höhe – und ist damit die höchstgelegene Kirche der bayerischen Landeskirche. Nur: Sie steht eben auf österreichischem Boden.