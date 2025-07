Biathlet*innen, Konfirmand*innen, Chöre und geflüchtete Frauen – im Labenbachhof am Fuße des Rauschbergs begegnen sich ganz unterschiedliche Menschen. Das evangelische Tagungshaus zwischen Ruhpolding und Inzell im Chiemgau bietet in 43 Zimmern Raum für Gruppen, die kaum vielfältiger sein könnten.

Vielfalt unter einem Dach

Hier trainieren Spitzenathlet*innen, während daneben Schulklassen ihre Klassenfahrten verbringen. Chöre proben, Familien feiern Feste, kirchliche Gruppen treffen sich, und Seminare zur Traumaarbeit finden statt.

Der Labenbachhof gehört zur Stiftung Wings of Hope, einer Einrichtung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, die weltweit Menschen unterstützt, die Gewalt, Vertreibung und Krieg erlebt haben – mit einem Schwerpunkt auf Kindern, Jugendlichen und ihren Familien. Ihre Arbeit reicht von Bayern bis in Krisenregionen wie Palästina, Bosnien oder Brasilien.

Traumaarbeit mit Raum zum Ankommen

Sechs Tage lang finden geflüchtete Frauen mit ihren Kindern hier jährlich einen Ruheort. Zeit zum Ausruhen, Kraft tanken und andere Frauen kennenzulernen, die ebenfalls nach Deutschland geflüchtet sind. Daneben werden Fachkräfte in Traumapädagogik und Traumatherapie geschult.

Gastfreundschaft als gelebte Haltung

"Wir wollen jeden Gast mit einem Lächeln verabschieden", sagt Geschäftsführer André Lägler.

Diese Haltung spiegelt sich im Haus und auf dem weitläufigen Außengelände wider: Waldstücke, Wiesen, Feuerstellen und eine Tischtennisplatte laden zum Entspannen und Bewegen ein. Die Küche im historischen Bauernhaus bietet täglich frisch zubereitete Speisen, überwiegend aus regionalem und biologischem Anbau.

Der Labenbachhof zeigt, wie vielfältig evangelische Tagungshäuser heute sind: Sie verbinden Sport, Seelsorge, Traumaarbeit und Tourismus – und schaffen Räume für Begegnung und Erholung unter einem bayerischen Dach.