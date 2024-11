Bildung

"Braucht die Gesellschaft dringend": Wie evangelische Schulen die Zukunft der Kirche mitbestimmen können

Ute Wania-Olbrich ist die neue geschäftsführende Vorständin bei der Evangelischen Schulstiftung in Bayern. Warum evangelische Schulen so wichtig für die Gesellschaft sind und was Mathematik und Religion verbindet, erklärt sie im Interview.

Lesezeit: 2 Minuten

