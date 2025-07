Junge Väter: Eine unterschätzte Zielgruppe

Trotz guter Ansätze sieht Kusch Nachholbedarf – vor allem bei jüngeren Männern. "Die meisten unserer Teilnehmer sind über 50. Aber was ist mit den Vätern zwischen 20 und 40? Für sie gibt es kaum Angebote." Dabei liege hier eine große Chance.

Er selbst habe das als junger Vater erlebt: "Müttertreffs gibt es viele, aber Papa-Talks? Kaum." In Nürnberg etwa gebe es einen Erlebnispädagogen mit einem Viertel-Deputat, der Vater-Kind-Angebote organisiert – mit durchschlagendem Erfolg. "Solche Modelle müsste es viel öfter geben", fordert Kusch.

Männer über Stärken ansprechen – nicht über Defizite

Ein zentraler Punkt: die richtige Ansprache. "Wenn wir ein Seminar ,Raus aus dem Burnout‘ nennen, kommt niemand. Aber ,Mit Power den Alltag bewältigen‘ – da ist der Raum voll." Männer wollten sich nicht als Problemgruppe sehen.

"Sie wollen ihre Stärken einbringen – beim Kochen, Werkeln oder Mountainbiken. Und genau darüber entsteht Gemeinschaft."

Auch die Sprache sei entscheidend. Begriffe wie "Therapie" wirkten abschreckend. "Dabei geht es gar nicht um Krankheit, sondern darum, gut für sich zu sorgen. Das zeigt auch die Bibel – denken Sie an Mose, der mit seiner Aufgabe völlig überfordert ist und von Gott Hilfe bekommt. Solche biblischen Vorbilder erreichen Männer oft besser als man denkt."

Zuhören, statt vorschnell Angebote zu machen

Was braucht es also, damit Kirche Männer besser erreicht? "Zuhören", sagt Kusch entschieden. "Nicht gleich ein fertiges Programm präsentieren, sondern fragen: Was bewegt euch? Was könnt ihr – und was wollt ihr einbringen?" Angebote, die gemeinsam mit den Männern entwickelt würden, funktionierten besser.

So habe man etwa jemanden angesprochen, der Fahrräder reparieren kann – und daraus entstand ein Repaircafé.

"Die Männer kommen nicht, weil sie einsam sind, sondern weil sie etwas beitragen können. Und dabei entsteht trotzdem Nähe."

Kirche hat einen spirituellen Mehrwert

Kirche sei mehr als eine Selbsthilfegruppe oder ein Coaching-Angebot, ist Kusch überzeugt. "Wir schenken spirituelle Tiefe, die andere Institutionen nicht bieten können. Wir bieten Männern Räume, in denen sie mit ihren Themen vorkommen."

Und im forum männer packt man das ganz praktisch an, mit Oasentagen zum Auftanken, Pilgereinheiten, sportlichen Aktionen, Bibel-Yoga oder beim Männersonntag im Oktober: "Hier sind die Männer einmal unter sich und ganz bei sich, kommen miteinander in den Dialog und erleben: Du bist nicht allein – weder mit deinem Leben noch mit deinem Glauben." Was will Mann mehr?