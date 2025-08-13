An einem Feiertag werden in Bayern die Konfessionsunterschiede besonders deutlich. Am Freitag, 15. August 2025, wird das katholische Hochfest Mariä Himmelfahrt gefeiert.
Menschen in bayerischen Gemeinden, in denen Katholiken in der Überzahl sind, und die auch am Samstag arbeiten müssen, dürfen sich über einen freien Tag freuen, in evangelischen Regionen dagegen wird gearbeitet.
Heuer ist Mariä Himmelfahrt in 1.708 von insgesamt 2.056 Gemeinden im Freistaat gesetzlicher Feiertag. In nur 348 Gemeinden ist also ganz normaler Werktag. Im Vergleich zum Vorjahr erhielten sechs weitere Gemeinden den Feiertagsstatus, in zwei Gemeinden entfiel er.
Katholische Gemeinden feiern Mariä Himmelfahrt 2025
In Oberbayern und Niederbayern ist der 15. August in allen Gemeinden gesetzlicher Feiertag. In Schwaben, Unterfranken und der Oberpfalz ist Mariä Himmelfahrt ebenfalls überwiegend arbeitsfrei.
In den protestantisch geprägten Regierungsbezirken Ober- und Mittelfranken zeigt sich dagegen ein anderes Bild: Dort ist Mariä Himmelfahrt in 54,2 Prozent der oberfränkischen und in 81,0 Prozent der mittelfränkischen Gemeinden kein gesetzlicher Feiertag.
Frei haben auch die meisten Großstädter: Die Geschäfte in München, Augsburg, Würzburg, Regensburg und Ingolstadt bleiben geschlossen, in Nürnberg, Fürth, Erlangen und Schwabach dagegen ist der 15. August ein Werktag.
Gesetz für den Schutz der Feiertage
Laut dem Gesetz über den Schutz der Sonn- und Feiertage ist in Bayern der 15. August in einer Kommune Feiertag, wenn dort mehr Katholiken als Evangelische leben. Grundlage sind die Ergebnisse des Zensus von 2022.
Außer im überwiegenden Teil Bayerns ist Mariä Himmelfahrt nur noch im Saarland gesetzlicher Feiertag. Immerhin gibt es in Bayern 13 verschiedene gesetzliche Feiertage. Eine Übersicht dieser Feiertage gibt es hier zu sehen.
Nachsehen, wo Mariä Himmelfahrt 2025 ein Feiertag ist
Wer nachsehen möchte, in welcher Gemeinde am 15. August 2025 Feiertag ist, kann dies online auf der Webseite des Statistischen Landesamtes tun. Hier steht das interaktive Suchformular.
Lesen Sie dazu auch: Mariä Himmelfahrt: Was wird an dem Feiertag gefeiert?
Mariä Himmelfahrt im Christentum
In der katholischen Kirche wird am 15. August das Hochfest Mariä Himmelfahrt begangen. Es ist das bedeutendste Marienfest der römisch-katholischen Kirche. Auch einige orthodoxe Kirchen feiern Mariä Himmelfahrt. Einen Gedenktag für die Gottesmutter Maria kennt das frühe Christentum bereits seit dem fünften Jahrhundert.
Heute mischen sich in dem katholischen Fest Tradition, tief empfundene Frömmigkeit und Volksglaube. Mariä Himmelfahrt ist gesetzlicher Feiertag im Saarland sowie in Teilen Bayerns. Die Aufnahme Marias mit Leib und Seele in den Himmel wurde 1950 vom katholischen Lehramt zum Dogma erhoben, was zu einer Aufwertung des Marienfestes bei den Katholiken führte.
Das Fest ist in vielen Regionen, vor allem in Süddeutschland, auch mit einer Kräuterweihe verbunden und zeigt so eine enge Verbindung mit dem Brauchtum. Die geweihten Kräuter sollen Menschen und Nutztiere vor Gefahren wie Krankheit, Gewitter oder Feuer beschützen.
Über eine Himmelfahrt Mariens wird nicht in der Bibel berichtet. Die feministische Theologie bewertet die Figur Maria als Symbol für den weiblichen Anteil Gottes, der zur "Ganzwerdung" des Menschen beiträgt.