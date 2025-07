Wiedererkennungswert dank Sprachfärbung

Mit dem bayerischen Dialekt tut sich Melitta Müller-Hansen anfangs schwer. "Es war mühsam, sich da reinzuhören." Sie selbst spricht mit leicht siebenbürgisch-sächsischer Sprachfärbung. Er garantiert ihr im Radio einen hohen Wiedererkennungswert, ist quasi ihr Markenzeichen. Genau, wie die modische Kurzhaarfrisur und die stets perfekt auf ihre Kleidung abgestimmten Accessoires.

Neben dem Radio ist die Rundfunkbeauftragte für verschiedene TV-Formate wie "Sinn & Seele" zuständig. Außerdem betreut sie sechs bis acht Fernsehgottesdienste pro Jahr. Ein Thema liegt der Wahl-Olchingerin bei ihrer Arbeit besonders am Herzen: der interreligiöse Dialog. Beim ARD-Pfingstgottesdienst heuer stellte sie zum Beispiel das Vertrauen in den Mittelpunkt, das Juden- und Christentum sowie den Islam miteinander verbindet:

"Wir feiern das Gemeinsame, das brauchen wir in dieser Welt mehr denn je."

Das Thema interreligiöser Dialog ist Melitta Müller-Hansen so wichtig, dass sie mit knapp 60 Jahren sogar an die Uni zurückkehrt und "Spirituelle Theologie im interreligiösen Prozess" studiert. Wie schon während ihrer Elternzeit braucht sie immer wieder Herausforderungen für ihren Intellekt. Nicht von ungefähr gehört das Lesen zu ihren liebsten Freizeitbeschäftigungen. Ob Zeitungen, Magazine oder Fachbücher über Theologie und Mystik: "Schon früher konnte ich mit meinen Jungs nicht mal auf den Spielplatz gehen, ohne etwas zu lesen dabei zu haben", sagt Melitta Müller-Hansen und lacht. In ihrer knapp bemessenen Freizeit singt sie außerdem im Bach-Chor Fürstenfeldbruck. "Singen ist neben dem Wort mein intensivster Ausdruck."

Von Natur aus Perfektionistin

Von Natur aus perfektionistisch veranlagt, bringt sie ihr Beruf als Rundfunkverantwortliche der bayerischen Landeskirche immer wieder an den Rand der Verzweiflung. Bei den Vorbereitungen für eine Sendung kommt sie stets an einen Punkt, an dem sie denkt: "Das ist nicht gut genug, das wird nichts". Der Druck ist enorm: Bis zu einer Million hören sich die Evangelischen Morgenfeiern im Schnitt an. Kritiker halten mit ihrer Meinung mitunter nicht hinterm Berg. Bei Schreibblockaden hilft Melitta Müller-Hansen der Austausch mit ihren Mitarbeitenden, Julia Rittner-Kopp und Alexander Brandl. "Ich brauche den Dialog." Mindestens einmal im Jahr gönnt sie sich zudem kurze Auszeiten in völligem Schweigen, um wieder Kraft zu tanken.

"Das ist mein Leben", sagt die Mutter zweier erwachsener Söhne über ihren Beruf. "Ich habe so viel Freude daran und bekomme so viel zurück." Dennoch freut sie sich auf den Ruhestand in ein paar Jahren. Auf den Wegfall des permanenten Zeitdrucks, den Radio- und Fernsehproduktionen mit sich bringen. Gemeinsam mit ihrem Mann, einem Patentanwalt, möchte sie viel reisen. Sie will mehr Zeit mit Freunden verbringen, die im stressigen Alltag aktuell manchmal zu kurz kommen. "Und wahrscheinlich werde ich noch ein bisschen als Autorin für den Deutschlandfunk arbeiten", sagt Melitta Müller-Hansen und lächelt. Auch im Ruhestand braucht sie schließlich eine intellektuelle Herausforderung.

