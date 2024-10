Am kommenden Sonntag (20. Oktober) können 1,8 Millionen Evangelische in Bayern ihre Kirchenvorstände wählen. Die Landeskirche hat dazu eine eigene Kampagne ins Leben gerufen: "Stimm für die Kirche" rufe dazu auf, sich aktiv an der Wahl zu beteiligen und die Zukunft der Gemeinden mitzugestalten, teilte die Landeskirche am Montag in München mit. "Es soll sichtbar werden, dass Kirche mehr ist als ein Gebäude. Sie prägt das soziale und spirituelle Leben vieler Menschen", sagte Landesbischof Christian Kopp.

Gewählt werden kann per Briefwahl oder an der Urne. Wahlberechtigt sind alle Gemeindemitglieder ab 16 Jahren, die mindestens drei Monate der Kirchengemeinde angehören. Konfirmierte Jugendliche haben das Wahlrecht bereits ab dem 14. Lebensjahr. Zur Wahl stehen rund 14.000 Menschen - darunter auch fast 80 Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren. Sie kandidieren für die 8.500 Sitze in den Kirchenvorständen in den mehr als 1.500 evangelischen Kirchengemeinden im Freistaat.

"Diese Zahl beeindruckt mich sehr und zeigt das starke ehrenamtliche Engagement in den Kirchengemeinden und den großen Willen, die Zukunft der Kirche in Bayern in Zeiten notwendiger Veränderungen aktiv mitzugestalten", sagte Bischof Kopp weiter. Als wichtige Themen der Kirchenvorstandswahl gelten laut Landeskirchenangaben Seelsorge, diakonische Arbeit, Ehrenamt und Inklusion sowie der nötige Wandel von Kirche in einer sich verändernden Gesellschaft.

Der Kirchenvorstand ist das Leitungsgremium einer evangelischen Kirchengemeinde. Zu den Aufgaben des Kirchenvorstands, der für sechs Jahre gewählt wird, gehören unter anderem zusammen mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer Personalentscheidungen zu treffen, den Haushalt angesichts knapper werdender Finanzen zu führen und zukunftsweisende Schwerpunkte in der Gemeindearbeit festzulegen.