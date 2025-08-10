Hutschdorf – ein 800-Seelen-Dorf in der Nähe von Kulmbach. Auf den ersten Blick wirkt die Kirche St. Johannes der Täufer wie viele andere Dorfkirchen in Oberfranken. Doch in ihrem 46 Meter hohen Turm hängt ein Schatz, der seit 500 Jahren fast unbemerkt von der Welt Geschichte schreibt: die "Ratiborglocke".

Pfarrer Uwe Lorenzen erinnert sich noch genau an den Moment, als er zum ersten Mal von der Glocke hörte. "Die Senioren hier aus dem Dorf haben mir erzählt, dass da eine Glocke ist, die schon vor der Reformation gegossen sein soll", sagt er. "Dann bin ich mal irgendwann hochgeklettert und musste tatsächlich ganz schön klettern, weil die ist so ein bisschen reingedreht in diesem Glockenstuhl."

Oben angekommen entdeckte Lorenzen die Inschrift. "Ich habe angefangen, diese alte Inschrift irgendwie zu entziffern und kam nicht recht weiter. Zum Glück habe ich einen Fachexperten für oberfränkische Glockeninschriften gefunden. Als ich die Übersetzung hatte und merkte, hier ist von Ratibor die Rede, da habe ich erst mal gestockt und gedacht: Oh, hoffentlich haben wir nicht so eine alte Beuteglocke. Aber tatsächlich ist ersichtlich, dass diese Glocke schon seit über 500 Jahren hier im Glockenturm hängt. Da gibt es Dokumente darüber."

Ein Klang für Ratibor

Die Glocke wurde im Auftrag von Markgraf Georg dem Frommen gegossen – noch bevor die Reformation 1529 in Hutschdorf Einzug hielt. "Diese Glocke ist höchstwahrscheinlich hier direkt neben der Kirche gegossen worden, aber von einem Nürnberger Glockengießer", erklärt Lorenzen.

"Und die Inschrift macht klar, dass diese Glocke dafür da war, für Besitzungen von Georg dem Frommen in Oberschlesien den Himmel günstig zu stimmen."

Das Besondere: Auf der Glocke steht die lateinische Bitte: "Jungfrau Maria, bitte Gott für das Volk von Ratibor." Seitdem läutet sie – Stunde für Stunde, Sonntag für Sonntag – über Hutschdorf. "Eigentlich ist das ja sehr schön, dass wir hier eine Glocke haben, die den Himmel für Ratibor günstig stimmt", sagt Lorenzen. "Dass seit 500 Jahren diese Glocke erklingt und Gott um das Wohl von Ratibor bittet – und niemand hier im Dorf wusste etwas davon. Genauso wenig wie in Ratibor."

Ein maroder Kirchturm

Doch die Zeit hat Spuren hinterlassen. "Die Glocke selber ist eigentlich in einem guten Zustand", erklärt Lorenzen.

"Der Klöppel ist leider viel zu hart, das heißt, dass der im Laufe der nächsten Jahrzehnte Schäden anrichten könnte. Zudem ist das Joch aus Stahl – das ist nicht günstig für die Glocke. Und der Glockenstuhl, selber aus Eiche, ist jetzt marode und muss saniert werden, genauso wie die Elektrik und die Antriebe."

Das Gutachten ist eindeutig: Rund 500.000 Euro werden allein für die Arbeiten am Turm und an der Glocke benötigt. "Wenn wir nicht genügend Gelder zusammenbekommen, dann ist die Konsequenz, dass diese Glocke nicht mehr läuten kann", sagt Lorenzen. "Das wäre wirklich sehr, sehr schade."

Ein Dorf kämpft

Die kleine Gemeinde hat bereits 320.000 Euro investiert, vor allem in Dach- und Zimmermannsarbeiten. Doch jetzt geht es an den Turm – und hier fehlen die Mittel. "Insgesamt müssen wir 1,3 Millionen Euro zusammenbringen", so Lorenzen. "Die Kirche unterstützt uns mit einem Viertel der Kosten, und wir hoffen auf Stiftungen. Aber ein Großteil muss über Spenden kommen."

Auf Instagram dokumentiert die Gemeinde die Fortschritte der Bauarbeiten. Doch der entscheidende Schritt steht noch aus: die Rettung der Ratiborglocke.

Ein Ruf nach Polen

Erstmals wendet sich Lorenzen nun direkt nach Ratibor.

"Wir haben einen Brief geschrieben und ins Polnische übersetzen lassen. Unsere Orte liegen zwar 480 Kilometer voneinander entfernt, aber es ist uns ein großes Anliegen, die alte Ratiborglocke weiterhin zur Ehre Gottes und mit ihrer Umschrift für das Volk von Ratibor zu läuten."

Er wünscht sich nicht nur Spenden, sondern auch Begegnungen. "Wir würden uns sehr freuen, wenn hier Neugierige aus Ratibor mal vorbeischauen. Vielleicht ergibt sich ja sogar eine Partnerschaft oder ein Austausch über die Ökumene."

Mehr als nur eine Glocke

Für Lorenzen ist die Glocke längst mehr als nur ein technisches Denkmal: "Seitdem ich das weiß, habe ich jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich diesen Ton höre", sagt er. "Der verbindet so viele Zeitläufe miteinander, so viele Familiengeschichten und auch Dorfgeschichten. Und jetzt eben auch eine Geschichte, die bis nach Polen reicht."

Die Idee: Vielleicht könnten Jugendgruppen aus beiden Orten sich begegnen, vielleicht entstehen sogar Freundschaften. "Wir sind da ganz offen und freuen uns auf das, was da vielleicht noch kommen könnte."

Ein Klang, der bleiben muss

Wenn es nach Lorenzen geht, soll die Glocke noch in 500 Jahren klingen. "Das ist der Dorfsound hier, der seit Jahrhunderten über Hutschdorf erklingt", sagt er. "Und ich hoffe, dass er nie verstummt."

Wer helfen will, kann das ganz einfach tun: Über die Homepage der Pfarrei oder über den Instagram-Kanal der Kirchengemeinde.