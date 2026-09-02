Singles finden im Alltag der meisten Kirchengemeinden eher wenig Beachtung. Jetzt lädt das christliche Netzwerk "Solo & Co" bundesweit Singles zu einem großen Festival nach Marburg ein. Warum sich Kirche mehr um Singles kümmern sollte, erklärt die Mit-Initiatorin Marion Heigl von Solo & Co.

Warum braucht es ein Festival für Singles?

Marion Heigl: Singles finden im Alltag eher wenig Beachtung bzw. sind oft in der Minderheit. Da das Thema Familie und Kinder doch oft dominiert. Auch in vielen Gemeinden fühlen Singles sich eher als Ersatzspieler, wie unsere kleine Onlineumfrage ergeben hat.

Beim Festival für Singles ist dies anders. Dort geht es einfach mal nur um Alleinstehende Menschen und ihre Lebensrealität. Ihre Herausforderungen aber auch um das Vernetzen mit anderen Singles um das Leben gemeinsam zu Feiern und andere nette Menschen in einer netten Umgebung kennenzulernen.

Versteht sich das Festival auch als Vermittlungsbörse?

Nein, in erster Linie geht es nicht um Partnervermittlung sondern darum Singles zu vernetzen, zu ermutigen und zu inspirieren. Das man dabei aber vielleicht auch die passende Partnerin oder den passenden Partner kennenlernt ist natürlich nicht ausgeschlossen und wir freuen uns, wenn das passiert. Und das ist in der Vergangenheit auch schon passiert. Aber wir bieten keine proaktiven Formate wie z.B. ein Speeddating an, denn viele der Singles die bei uns sind, empfinden das oft als unangenehm. Wichtiger ist eher die Frage nach Verbundenheit. Mit wem bin ich verbunden, wer hilft mir mal, wenn ich Hilfe brauche? Wer hat Lust mit mir in den Urlaub zu fahren oder gemeinsam Feiertage zu verbringen?

Was wird dort geboten?

Es wird alles geboten, was zu einem schönen Festival dazugehört. Musik, Lobpreis, gemeinsamer Gottesdienst, ein Talk, Plenumsveranstaltungen, Seminare, Workshops, Outdoorangebote, eine Ausstellermesse, leckeres Essen, Gemeinschaft, Gebet, Segen.

An welche Zielgruppe richtet sich das Festival?

Das Festival richtet sich an Alleinstehende Menschen, die Lust auf Gemeinschaft mit anderen SIngles haben, gerne im Glauben ermutigt werden und eine wertvolle Zeit verbringen möchten. Die Altersspanne ist relativ weit, von 27 - 87 Jahren ist alles vertreten.

Wie viele Menschen haben sich angemeldet?

Über 200 Singles aus Deutschland und dem deutschsprachigem Ausland haben sich angemeldet.

Welche Werte möchten Sie als Veranstalter mit dem Festival vermitteln?

Wir möchten Singles vermitteln, dass sie wertvoll sind und komplett, so wie sie sind. Das Thema "Ganz sein" ist Programm. Es geht darum Ganz zu sein oder zu werden auf allen Ebenen: Körper, Geist und Seele. Aber auch Ganz zu sein im Umgang mit sich selbst (Selbstliebe), mit anderen Menschen (Nächstenliebe) und auch sich ganz Gott hinzugeben. (Beziehung zu Gott). Gott kennt unsere Sehnsüchte und zersplitterten Träume und sieht uns.

Wir würden uns freuen, wenn die Teilnehmer das beim Festival erleben und ermutigt und gestärkt wieder zurück in ihren Alltag gehen. Im Idealfall haben sie anderen Singles aus ihrer Region kennengelernt und können im Anschluss an das Festival sich regelmäßig in einer Regionalgruppe oder einem Stammtisch treffen und z.B. gemeinsame Unternehmungen machen.

Gibt es politische Ziele oder Ideen, was sich ändern muss?

Konkrete politische Ziele haben wir nicht. Wir wünschen uns allerdings mehr Sensibilität für die Lebensrealität von Singles. Die Zahl der Alleinstehenden Menschen in Deutschland steigt stetig und die Wissenschaft hat längst herausgefunden, dass Einsamkeit krank macht. Auch wenn Einsamkeit kein reines Singlethema ist, so trifft es doch auch oft Menschen die Alleinstehen sind.

Durch die gesellschaftlichen Entwicklungen leben manche Singles nicht mur alleine, sie arbeiten teilweise auch noch im Homeoffice und haben wenig Kontakt zu Menschen. Wenn dann auch noch immer mehr Supermärkte umstellen auf "self check-out" Kassen, dann haben sie noch nicht mal mehr beim Einkaufen Kontakt zu anderen Menschen. Das sehen wir als kritisch an, denn Gott hat uns als Gemeinschaftswesen geschaffen und wir brauchen den Austausch mit anderen Menschen oder auch Berührungen.

Wie soll, wie wird Christentum auf dem Festival vermittelt?

Wir sind überkonfessionell und ökumenisch miteinander unterwegs. Es wird viele verschiedene Elemente während des Festivals geben, wo das Christentum nicht nur vermittelt sondern erlebt werden darf. Von Gebetszeiten, Lobpreis, ein Gottesdienst mit Abendmahl, Möglichkeiten sich segnen zu lassen, zu pilgern oder auch einen Raum der Stille zu nutzen. Gott kann in der Natur erlebt werden oder auch im persönlichen Gespräch mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.