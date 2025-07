"Wenn diese Wände sprechen könnten", sagt man, wenn man sich an historischem Ort einen Augen- oder Ohrenzeugen wünscht. In der Memminger Kramerzunft spricht derzeit tatsächlich die Holzdecke – die war nämlich als einzig übriges Gebäudeteil dabei, als unter ihr Vertreter der Allgäuer, Baltringer und Bodenseer Bauern im März 1525 die "12 Artikel" formulierten. Die Forderung nach Freiheitsrechten in Europa also, die das "Haus der Bayerischen Geschichte" bis 19. Oktober in der multimedialen Ausstellung "Projekt Freiheit" in Szene setzt.

Schon vor 500 Jahren waren die Thesen ein "Medienereignis". So nennt der Berliner Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann den Bauernkrieg in seinem aktuellen Buch, das die Aufstände, die in den Jahren 1524 bis 1526 grob gesagt auf einem Gebiet zwischen Frankenhausen und Trient in nord-südlicher, beziehungsweise Trier bis Salzburg in west-östlicher Richtung stattfanden als "Teil der Reformation als ein epochales Phänomen" und "medial initiiert und inszeniert" beschreibt.

"12 Artikel" weiter verbreitet als Luthers Schrift

War es damals der Buchdruck, der die Verbreitung der "12 Artikel" begünstigte, ebenso wie die wie eine detailliertere Ausführungsanweisung wirkende "Memminger Bundesordnung" – er bescherte den "Artikeln" eine größere Auflage als Luthers bis dato erfolgreichste Schrift "Sermon von Ablass und Gnade" aus dem Jahr 1518 –, so sind es heute andere Medien, mit denen die wirkungsreichste Publikation des Bauernkriegs lebendig wird.

In der Kramerzunft ist es eine Frauenstimme aus einer Surroundanlage, die von den Ambitionen der damals treibenden theologischen Kräfte Sebastian Lotzer und Christoph Schappeler erzählt und die mithilfe einer ausgeklügelten Lichtinstallation und einem Spot auf besagte Decke visualisiert wird.

Wenige Hundert Meter weiter findet man im für die Ausstellung extra innen umgebauten Dietrich-Bonhoeffer-Haus, das der evangelischen Kirchengemeinde gehört, neben einigen originalen Schriftstücken vor allem moderne Medien- und "Hands-on"-Stationen, die das sperrige und vor allem wenig Exponat-starke Thema "Bauernkrieg" den Besucherinnen und Besuchern näherbringen – auch den jüngeren.

Da verdeutlichen beispielsweise drei Gewichte, wie groß der durchschnittliche Ertrag eines Bauern war, wie viel diese ihren Herren abgeben mussten und wie viel am Ende noch übrig blieb. Eindrucksvoll, bedenkt man, dass die Bauernschaft vor 500 Jahren circa 90 Prozent der Gesellschaft ausmachte – und von den verbliebenen zehn Prozent, die sich in Bürger- und Adelsstand aufsplitterten, als primitiv und eher dem Tier nahe angesehen wurden.