Am 17. Juli liest Kinderbuchautorin Sabine Bohlmann (bekannt für "Frau Honig" und "Willow") im Rahmen des White Ravens Festivals in der Internationalen Jugendbibliothek München für eine Klasse der Grundschule Windach. Organisiert hat den Besuch die engagierte Lehrerin Helen Herrmannsdörfer, die ihre Lesebegeisterung an die Kinder weitergeben will.

Das Festival startet am 13. Juli im Schloss Blutenburg mit Lesungen, Workshops und Schreibwerkstätten. In den Tagen darauf touren internationale Autor*innen durch bayerische Schulen. Neben fantasievollen Geschichten stehen auch aktuelle Themen wie Rechtsextremismus, queeres Leben oder der Nahostkonflikt im Mittelpunkt – verpackt in starke Kinder- und Jugendbücher.