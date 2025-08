Nach dem Musikfest ION startet in Nürnberg ein weiteres Festival rund um Orgel- und Kirchenmusik. Beim 1. Internationalen Orgelsommer Nürnberg in St. Lorenz sitzen bis September international renommierte Solistinnen und Solisten an der elftgrößten Orgel der Welt, teilte das Musikbüro St. Lorenz am Freitag mit. Den Auftakt macht am 7. August der Münchner Domorganist Ruben Sturm.

Am 14. August folgt ein Heimspiel des Lorenzkantors Michael Riedel. Unter dem Motto "Die Orgel kann alles" erklingen Transkriptionen großer Werke aus Oper, Symphonik und Klaviermusik. "Ich stelle keine klassischen Orgelwerke in den Mittelpunkt, sondern spiele Musik, die nicht originär für Orgel geschrieben wurde", sagte Riedel. Zum Beispiel den "Pilgerchor" aus Wagners "Tannhäuser" oder Debussys Klavierwerk "Deux Arabesques".

Am 21. August ist Tjark Pinne vom Osloer Dom zu Gast, ihm folgt am 28. August der für seine Improvisationskunst bekannte "organist in residence" an St. Lorenz, Roland Maria Stangier. Am 4. September gastiert die international bekannte Konzertorganistin Angela Metzger, bevor am 11. September die deutsch-ukrainische Organistin und Wahlwienerin Dariia Lytvishko den Orgelsommer beschließt. "Lytvishko wurde bekannt, seit sie mit Hunderten von Benefizkonzerten unermüdlich für Unterstützung ihrer Heimat Ukraine geworben hat", so Riedel.

Tickets für die Konzerte gibt es auf der Internetseite der Lorenzkirche.