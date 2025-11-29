1. Zuerst wickelt ihr den Draht mehrfach um den Ring, um den Draht zu fixieren.

2. Nun nehmt ihr drei bis vier Spitzen der Tannenzweige und legt sie einmal um den Ring. Er sollte dabei oben und an den Seiten von Tannenzweigen verdeckt sein.

3. Jetzt wickelt ihr den Draht ein paar mal um die Äste. Hierbei ist zu beachten, dass erst einmal mit leichtem Zug gearbeitet werden sollte.

4. Nun arbeitet ihr euch bis zum Ende der Zweige und bindet diese fest an den Kranz.