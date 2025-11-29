Das Binden eines Adventskranzes gehört in vielen Familien zur Adventszeit dazu. Zusammen im Wald gründe Zweige zu sammeln und diese dann zusammenzubinden und den Kranz letztendlich zu schmücken, macht Spaß und bringt Weihnachtsstimmung.
Wie genau euch ein toller Kranz gelingt, erfahrt ihr hier!
Folgendes benötigt ihr:
- zwei große Tannenzweige (oder auch von anderen Bäumen)
- dunkelgrünen Basteldraht
- Strohring (es kann auch ein Drahtring verwendet werden, oder ihr könnt beispielsweise aus Weidenzweigen einen eigenen binden)
- 4 Kerzen und Kerzenständer /Nägel
- optional noch Dekoelemente (beispielsweise Schleifen, Nüsse, Kunstschnee, Glitzer, Tannenzapfen, etc.)
1. Zuerst wickelt ihr den Draht mehrfach um den Ring, um den Draht zu fixieren.
2. Nun nehmt ihr drei bis vier Spitzen der Tannenzweige und legt sie einmal um den Ring. Er sollte dabei oben und an den Seiten von Tannenzweigen verdeckt sein.
3. Jetzt wickelt ihr den Draht ein paar mal um die Äste. Hierbei ist zu beachten, dass erst einmal mit leichtem Zug gearbeitet werden sollte.
4. Nun arbeitet ihr euch bis zum Ende der Zweige und bindet diese fest an den Kranz.
5. Dies wiederholt ihr so lange, bis nur noch eine kleine Lücke übrig ist.
6. Nun biegt ihr die Zweige etwas zurück und setzt hier mit den Enden der letzten Zweige an, damit man diese nicht sieht.
7. Die letzten Zweige gut zusammenbinden. Bei Bedarf könnt ihr noch einmal mit dem Draht über den gesamten Kranz gehen, um die Zweige enger an den Kranz zu binden.
8. Zum Schluss den Draht einmal überkreuzen und verdrehen.
Jetzt nur noch Deko auf die Zweige stecken oder kleben und die Kerzen anbringen – und schon ist der Kranz für die Adventzeit fertig.