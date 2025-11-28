Die Zeiten, in denen man in Eine-Welt-Läden nur fair gehandelten Kaffee und eher alternative öko-hippie-Mode kaufen konnte, sind vorbei. Das sagt Christine Hartmann. Sie betreibt einen Weltladen im Münchner Stadtteil Haidhausen. Auf gut 100 Quadratmetern finden die Kunden hier neben fair gehandelten Lebensmitteln auch Kunsthandwerk aus aller Welt, Mode und vieles mehr. Wer keinen "Sch…" verschenken möchte, wie es in einem Slogan der EKD-Klimakampagne heißt, wird hier definitiv fündig.

Egal ob Tücher, Adventskalender oder Körbe: Alle Produkte unterliegen den Grundsätzen des fairen Handels. Das bedeutet unter anderem: keine Zwangs- oder Kinderarbeit. Und faire Löhne sowie gute Arbeitsbedingungen für die Produzenten vor Ort. Dabei handelt es sich häufig um Familien, die so ihren Lebensunterhalt verdienen. Nicht selten können sie auch noch etwas Geld zur Seite legen. Ein wichtiger Aspekt, findet Christine Hartmann. Denn eine Rente bekommen diese Menschen nicht. Ebenfalls ein wichtiger Punkt: Viele Fair-Trade-Produkte stammen aus ökologischem Anbau und sind nachhaltig verpackt, also zum Beispiel ohne Plastik.

Zwar kosten manche Produkte aus dem Weltladen ein paar Euro mehr als im normalen Handel. "Dafür bekommt man oft handgemachte, einzigartige und hochwertige Produkte", verspricht Christine Hartmann. Und man schenkt doppelt Freude: – den Beschenkten und den Produzenten.

Hier zehn Geschenktipp von Christine Hartmann für Weihnachten:

Handgemachtes Geschirr aus Afrika Mütze und Schal aus fair gehandelter Bio-Baumwolle, unisex, viele verschiedene Farben Topfuntersetzer aus Filz, zum Beispiel mit weihnachtlichen Motiven Fouta-Tücher aus Bio-Baumwolle in verschiedenen Größen, geeignet zum Beispiel als Strand- oder Saunatücher Mode- oder Silberschmuck für jeden Geldbeutel, zum Beispiel Ohrringe, Halsketten oder Armreifen Handgemachte Taschen, Rücksäcke und Hängematten aus alten Fallschirmstoffen und daher extrem leicht und belastbar Herren- oder Damen-Pullover aus indischer Bio-Baumwolle Kerzen für jeden Anlass "Care Paket", bestehend aus fair gehandeltem Tee und/oder Kaffee und Schokolade Gestrickte Fingerpuppen aus Peru

Es gehört zum Konzept der Weltläden, dass die Produkte nicht im Internet bestellt werden können. Deutschlandweit gibt es aber rund 950 Weltläden. Auf dieser Webseite finden Interessierte eine Filiale in ihrer Nähe.