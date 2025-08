Seine Kunst ist heute noch im öffentlichen Raum allgegenwärtig. In der evangelischen Kirche St. Leonhard-Schweinau in Nürnberg sind bis heute drei Gobelin-Tapisserien Griebels zu sehen. Darunter der eindrucksvolle Weihnachtsgobelin aus den 1960er-Jahren – ein Werk, das in reduzierter, klarer Bildsprache die Verbindung von Sündenfall und Erlösung aufgreift.

In der St. Nikolauskirche in Dehnberg zeigt ein Bildteppich mit dem "Schmerzensmann" den leidenden Christus – ein zentrales, meditatives Werk der Passionszeit. Und darüber hinaus finden sich in vielen evangelischen Gemeindekirchen Bayerns Scherenschnitt-Entwürfe und Kalenderillustrationen, wie in der Reihe "Zeichen der Christenheit" (1959) oder "Gottesgarten" (1922), die in Gemeindebibliotheken, Kirchenarchiven oder liturgischen Wanderausstellungen überdauert haben.

Das Religiöse ist überall

Die Religiosität Fritz Griebels sei allgegenwärtig in seinen Werken und Erzählungen. "Mein Großvater war Pfarrer im alten Sinne", beginnt Peter Griebel, und "mein Vater war ein ganz frommer Mann, geprägt von der Bergpredigt". Ein prägendes, zutiefst einschneidendes Erlebnis war der Tod seines zwei Jahre älteren Bruders im Ersten Weltkrieg, nur wenige Tage vor Kriegsende im Oktober 1918. "Das war für meinem Vater so schlimm, dass er ab da voll Pazifist war". Diese tief verwurzelte Abneigung gegen den Krieg spiegelt sich in seinen Entwürfen wider, etwa dem nicht realisierten Kirchenfenster für St. Lorenz in Nürnberg, das explizit "Krieg, Vertreibung", flüchtende Menschen und Feuer thematisieren sollte. Griebels Glaube sei keine Angelegenheit des Haderns oder Zweifels, gewesen: er war "einfach Gott gegeben".

Schon als junger Künstler reiste er nach Italien, vertiefte sich in Museen, Friedhöfe und Kirchen, suchte nach Bibelsprüchen auf Lateinisch und studierte, wie Künstler das Christentum darstellten. Auch zuhause prägte der Glaube den Alltag: Vor dem Essen und vor dem Schlafengehen wurde gebetet, die Familie lebte im Kirchenjahr. Ein beeindruckendes Zeugnis dieser Verankerung ist das Plakat "Das Jahr der Kirche", das lange in Schulen verwendet wurde und erst bei der Nachlassaufarbeitung aufgerollt aus einem Keller "zwischen Kellerasseln und Spinnen" ans Licht kam. Selbst die anfängliche Amüsiertheit Jutta Griebels über die zahlreichen Vogelmotive in Griebels Werk wich einem tieferen Verständnis, als sie die Verbindung zu Franz von Assisi und seiner Vogelpredigt herstellte.

Ein Kind des Glaubens und der Natur

Geboren wurde Fritz Griebel am 12. August 1899 im unterfränkischen Engenthal – als Peter Christoph Friedrich. Er war der Sohn des evangelischen Pfarrers Georg Peter Griebel und dessen Frau Marie-Luise. Aufgewachsen in einer geistlich geprägten Umgebung in Heroldsberg, entwickelte er früh eine Verbindung zwischen religiöser Sinnsuche und künstlerischem Ausdruck.

Schon mit sieben Jahren malte er botanisch präzise Pflanzenporträts. Seine künstlerische Ausbildung begann dank eines Unterstützers der Familie, Professor Rudolf Schiestl, an der Kunstgewerbeschule in Nürnberg – ermöglicht durch den sogenannten "Genieparagraphen", der hochbegabten Schülern den Hochschulzugang erlaubte.

Nach einem Jahr Wachdienst im Ersten Weltkrieg – sein Bruder Paul fiel im Krieg – wandte sich Griebel nach Kriegsende wieder der Kunst zu. Besonders den Scherenschnitt entwickelte er zur künstlerischen Meisterschaft. Was lange als angestaubte Technik galt, formte er zu moderner Ausdruckskraft: Florale Kompositionen, Tierstudien, biblische Szenen – mit oft winzigen, zarten Motiven.

In vielen dieser Werke zeigen sich seine religiösen Wurzeln: der heilige Franziskus predigt den Vögeln, Engel und Lilien zieren seine Bilder, göttliche Schöpfung und irdisches Leben finden sich in harmonischem Gleichgewicht.

1922 führte ihn der Weg an die Hochschule der Bildenden Künste Berlin, wo er bei Hans Meid studierte. Dort experimentierte er mit Neuer Sachlichkeit, Realismus, bis hin zum Expressionismus. 1927 kehrte er zurück nach Heroldsberg. Seine Teilnahme an Ausstellungen der NS-Zeit – darunter die "Große Deutsche Kunstausstellung" – geschah aus ökonomischem Zwang, nicht ideologischer Nähe. Er war nie NSDAP-Mitglied.

Während andere Werke der Zeit das Heroische oder Kriegsverherrlichende betonten, blieben Griebels Motive menschlich, intim, leise: Porträts, Natur, Architektur – fern politischer Pose. Und gerade deshalb passten sie sich der Zeit still an, ohne sich ihr auszuliefern.