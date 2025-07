Vor einzigartiger Kulisse spielte Peter Maffay am Montag ein exklusives Benefizkonzert. Anlass waren 80 Jahre XXXLutz, 40 Jahre Weingut am Stein und zugleich das 80. gemeinsame Charity-Projekt zwischen dem Möbelhausriesen und der Peter Maffay Stiftung.

Was das Konzert so besonders machte: Es war das erste Mal, dass Peter Maffay in einem Weinberg auftrat – ein echtes Novum in seiner langen Karriere. Die besondere Atmosphäre des Ortes, das sommerliche Ambiente und die Nähe zum Publikum machten das Konzert zu einem intimen Erlebnis mit großer Strahlkraft. Im Gepäck hatten der 75-Jährige und seine Band eine breite Auswahl großer Hits aus 50 Jahren. Mit seiner ersten, 1970 erschienenen Single "Du" begann der zweistündige Auftritt. Dann ging es Schlag auf Schlag: "Sonne in der Nacht", "Karneval der Nacht", "Und es war Sommer" - keiner der großen Hits fehlte.

Die Band zeigte sich bestens aufgelegt und in Spiellaune, Maffay selbst immer noch erstaunlich kraftvoll bei Stimme. Die Show im Weinberg wurde zur Familienveranstaltung. Mit dabei hatte der Sänger nicht nur Sohn Yaris als Backingsänger mit auf der Bühne, sondern auch Ehefrau Hendrikje Balsmeyer und die kleine Tochter Anouk, die ihren Vater vom Bühnenrand beobachtete und ihn dabei sogar aus der Fassung brachte.

Seit 25 Jahren gemeinsame Benefizveranstaltungen

Schon bei der Begrüßung zusammen mit der Winzerfamilie Knoll, dem Nürnberger Starkoch Alexander Herrmann und Helmut Götz, Mitglied der Geschäftsführung der XXXL Unternehmensgruppe wurde deutlich, dass die langjährige Zusammenarbeit zwischen Peter Maffay und dem Möbelhaus weit mehr als nur eine Geschäftspartnerschaft ist. Sie ist vielmehr ein Beispiel für tiefes Engagement für wohltätige Zwecke. Eine Partnerschaft, die laut Peter Maffay "sehr, sehr wertvoll" ist und seit einem Vierteljahrhundert besteht.

Helmut Götz betont eindringlich: "Es ist Vertrauen in erster Linie und das ist das Wissen, was da passiert.". Dieses Fundament habe sie über Jahrzehnte getragen. Götz bewundert Peter Maffays Haltung und seinen "persönlichen Einsatz" für die Peter Maffay Stiftung: "Ich habe in dieser Zeit immer seine Haltung zu diesem Thema bewundert, weil mir nicht klar war, wie viel Zeit, wie viel Engagement, wie viel Herzblut er sich trotz seines Künstlerseins genau dafür nimmt.". Aus diesen gemeinsamen Werten sei im Laufe der Jahre sogar "Freundschaft gewachsen", und die "größte Kraft" entstehe "aus der Gemeinsamkeit".

Beide Partner legen Wert auf langfristige Planung und ernsthaftes Engagement. Peter Maffay hob hervor, dass sie bewusst mit Akteuren zusammenarbeiten, die nicht nur auf "den Effekt schielen, um sich einen guten Anschein zu verpassen". Solch ein oberflächliches Bestreben "entlarvt sich ja an und für sich ziemlich schnell, wenn man lange zusammen ist". Ihre Vision ist es, ein "stabiles Konstrukt" zu schaffen, das die Arbeit der Stiftung auch dann fortführt, wenn sie selbst einmal nicht mehr dabei sein können. Maffay bringt es auf den Punkt: "Das fängt man nicht am Montag an, um Dienstag wieder aufzuhören." Die Betreuung von 1200 bis 1400 Kindern jährlich in vier Einrichtungen erfordert nicht nur erheblichen finanziellen Einsatz, sondern auch eine umfassende "Vernetzung hinein in die Wirtschaft, in die Politik".

Kompletter Erlös aus Ticketverkäufen für Station Regenbogen

Helmut Götz berichtete, dass fast 3000 Karten verkauft wurden und der Erlös ursprünglich geteilt werden sollte: eine Hälfte für die Peter Maffay Stiftung und die andere für die Universitätsklinik Würzburg, speziell die "Station Regenbogen, die sich wirklich um Kinder kümmert, die in einer fürchterlichen Situation sind". Peter Maffay jedoch überraschte mit einer Korrektur des Plans, die seine Großzügigkeit und Empathie verdeutlichte: "Wir haben uns entschlossen, unsere Seite den Anteil, der heute zustande kommt und der Stiftung zugeflossen wäre, dem Klinikum zu überlassen." Er begründete dies mit den Worten: "Ich glaube, da ist es im Augenblick gut aufgehoben. Und da die Herrschaften da unten im Klinikum sowieso den ganzen Krach erdulden müssen, hoffe ich, dass das eine kleine Wiederholung machen wird."