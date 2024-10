An Allerheiligen gibt es vielerorts Allerheiligenspitzl, aber was gibt es am evangelischen Reformationstag, dem Tag davor? Na, Reformationsbrötchen! Wer sie noch nicht kennt, sollte sie unbedingt probieren.

Das Brötchen soll die Lutherrose darstellen (der Einfachheit halber mit vier statt fünf Blüten). Der rote Kleks in der Mitte stellt das Herz der Lutherrose dar.

Und so geht’s:

Zutaten:

500 Gramm Mehl

1 Würfel Hefe/ 2 7g-Tütchen Trockenhefe

30 Gramm Zucker

250 ml Milch

50 g Butter

50 g Mandeln, gehackt

Evtl. Rosinen

Evtl. Schokostückchen

Ein Schuss Zitronensaft

200 g Himbeermarmelade (oder andere rote Marmelade)

Zubereitung:

Das Mehl in eine große Schüssel sieben. Hefe, Zucker und 50 ml Milch dazugeben und kurz verrühren. Dann die Butter mit den Mandeln und nach Belieben Rosinen und/oder Schokoladenstückchen unterrühren. Zum Schluss einen Spritzer Zitronensaft dazugeben. Alles gut durchkneten und an einem warmen Ort (mit einem Tuch abgedeckt) eine halbe Stunde gehen lassen.



Wenn der Teig aufgegangen ist, den Teig möglichst quadratisch ausrollen und mit dem Pizzaschneider Quadrate aus dem Teig schneiden. In jedes Viereck kommt ein Klecks Marmelade, dann werden die Ecken alle zur Mitte hin gefaltet, sodass sie sich in der Mitte berühren. Dort, wo sich die Ecken treffen, kommt wieder ein Klecks Marmelade hinein.

Wenn ihr Teigreste habt, aus denen ihr keine Quadrate mehr machen könnt, macht einfach kleine Kugeln.



Die Brötchen kommen nun für 20 Minuten bei 200 Grad Umluft oder 220 Grad Ober/Unterhitze in den vorgeheizten Backofen.



Jetzt könnt ihr sie herausnehmen und, wenn ihr mögt, noch warm mit Puderzucker bestäuben.



Fertig ist euer leckerer Luther-Snack zum Kaffee am Reformationstag!

Anmerkung: Redaktionsintern nennen wir die Brötchen natürlich Reformationssemmeln. Wir sind schließlich in Bayern.