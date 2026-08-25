"Rienzi" ist der Anfang, nicht das Ende

Das macht den Bayreuther "Rienzi" auch dramaturgisch interessanter, als es seine fünf Akte und seine gelegentlich überbordende Grand-Opéra-Pathetik zunächst vermuten lassen. Rienzi will Rom befreien. Er will die Herrschaft der privilegierten Adelsfamilien brechen. Er will Gesetz und Freiheit an die Stelle von Willkür setzen. Doch aus dem Befreier wird zunehmend der Herrscher. Die Masse, die ihn zunächst trägt, wird zur Masse, die ihn am Ende vernichtet.

Damit steckt in diesem Frühwerk bereits eine Frage, die Wagner später wesentlich radikaler stellen wird: Kann eine Gesellschaft durch politische Macht überhaupt befreit werden – oder erzeugt jede Macht zwangsläufig neue Unfreiheit?

Der spätere "Ring" wird daraus eine ganze Mythologie machen. Dort wird Macht selbst zum Problem. Wotan versucht, die Welt durch Verträge und Herrschaft zu ordnen und zerstört sie gerade dadurch. Siegfried verkörpert dagegen den Versuch eines freien Menschen, der ohne die alten Gesetze leben will – und letztlich an den gesellschaftlichen Bedingungen scheitert. Im "Ring" wird eine Welt gezeigt, die durch Politik zerstört wird. In "Rienzi" ist dieser Gedanke noch nicht ausformuliert. Aber er ist als Keim vorhanden.

Gerade deshalb war die Entscheidung, "Rienzi" im Jubiläumsjahr auf den Grünen Hügel zu holen, so heikel – und so richtig. Bayreuth kann seine Geschichte nicht von Richard Wagner und Richard Wagner nicht von seiner politischen Wirkungsgeschichte trennen. Dazu gehören Wagners Antisemitismus, die spätere ideologische Vereinnahmung seines Werkes durch die Nationalsozialisten und die besondere Nähe Adolf Hitlers zu den Bayreuther Festspielen und zur Familie Wagner. Zum Auftakt der Jubiläumsspielzeit wurde diese Geschichte mit der Gedenkveranstaltung "Verstummte Stimmen" ausdrücklich aufgerufen.

Die Verführung funktioniert noch immer

Auf der Bühne wird deshalb weniger eine historische Rekonstruktion des mittelalterlichen Rom erzählt als ein Experiment über die politische Gegenwart. Bildschirme, Nachrichtenströme und mediale Dauerbeschallung machen aus der Oper eine Welt, in der Öffentlichkeit und Privatleben kaum noch voneinander zu trennen sind. Das kann mitunter plakativ werden. Die Anspielung auf das amerikanische Capitol und die Gegenwart des Populismus sind so deutlich, dass sie dem Publikum kaum Interpretationsarbeit übriglassen. Aber vielleicht muss eine solche Deutlichkeit in diesem Fall sogar sein. Denn die eigentliche Stärke des "Rienzi" liegt nicht darin, dass Wagner einen bestimmten politischen Führertyp vorhergesehen hätte. Sie liegt darin, dass er – noch bevor er selbst zum radikalen politischen Denker wurde – eine Mechanik der Macht auf die Bühne stellt.

Was also bleibt von "Rienzi" nach dieser Bayreuther Saison? Vor allem die Erkenntnis, dass man Wagners Frühwerk nicht gegen seinen späteren Wagner ausspielen darf. "Rienzi" ist weder ein peinlicher Jugendfehler noch eine prophetische Vorwegnahme des Nationalsozialismus. Es ist das Dokument eines jungen Komponisten, der musikalisch noch sucht und politisch bereits nach einer neuen Ordnung verlangt.

Der spätere Wagner wird diese Suche radikalisieren. 1848/49 wird er selbst zum Revolutionär. Nach dem Scheitern der Revolution schreibt er von Zerstörung und Neubeginn. In "Das Kunstwerk der Zukunft" verbindet er sozialistische und kommunistische Gesellschaftsentwürfe mit einer eigenen Utopie von Kunst und Gemeinschaft. Das Volk soll Träger des neuen Kunstwerks werden; Kunst soll nicht länger Luxus einer gesellschaftlichen Elite sein, sondern Ausdruck einer erneuerten Gemeinschaft.

Und deshalb ist es vielleicht sogar eine Ironie der Festspielgeschichte, dass ausgerechnet "Rienzi" so lange vor Bayreuth ausgespart wurde. Das Werk gehört nicht zum traditionellen Bayreuther Kanon, den Cosima Wagner später auf die zehn "Meisterwerke" ab dem "Fliegenden Holländer" festlegte. Doch Bayreuth sollte nicht nur die Meisterwerke zeigen, die den Mythos Wagner begründet haben. Es muss auch die Bruchstellen zeigen, aus denen dieser Mythos entstanden ist.

"Rienzi" ist eine Bruchstelle

Musikalisch ein überwältigender, noch suchender früher Wagner. Politisch das Porträt einer Befreiung, die in Herrschaft umschlägt. Historisch ein Werk, das später von Hitler und dem Nationalsozialismus instrumentalisiert wurde. Und zugleich ein Werk, dessen ursprünglicher politischer Impuls viel eher in der europäischen Revolutionsgeschichte des 19. Jahrhunderts als in der Geschichte des 20. Jahrhunderts zu suchen ist.

Vielleicht ist genau das die wichtigste Lektion dieser Bayreuther "Rienzi"-Premiere: Man muss ein Werk nicht von seiner Geschichte reinigen, um es wieder hören zu können. Man muss seine Geschichte kennen.

Dass diese Oper 150 Jahre nach der Gründung der Festspiele nun erstmals im Festspielhaus erklang, ist deshalb mehr als eine verspätete Rehabilitierung. Es ist ein Stück notwendiger Selbstaufklärung. Es bleibt am Ende nicht die Frage, ob man ihn spielen darf – sondern die viel spannendere Frage, was wir aus Rienzis Scheitern lernen.