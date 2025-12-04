Die Engelsbotschaft: Freude und Zuversicht

Die Beweggründe Grete Wendts, die berühmten Engel zu schaffen, sind eng mit den historischen Umständen verknüpft. Die Frage, ob die Gründerinnen stark religiös waren, verneint Rost: Olli Sommer war zwar religiös, doch sei Religion nicht zwingend der Ursprung der Engelfiguren gewesen.

Die ersten "Elf Punkte Engel", deren Charakteristikum die elf Punkte jeweils auf den Flügeln sind, wurden 1923 entworfen, einem Jahr der Hyperinflation und Weltwirtschaftskrise. Grete Wendt schenkte die ersten drei Figuren ihren Mitarbeitern als Weihnachtsgeschenk. Die zentrale Idee dahinter war: "Wie kann ich mein Mitarbeit Lichte Hoffnung schenken bereiten.". Der Engel verkörpert somit nicht primär eine Brücke zum Himmel, sondern "das Gute" und vor allem "das fröhliche Spiel".

Die Figuren strahlen eine elementare positive Kraft aus, die sich bis heute in der Kundschaft widerspiegelt. Viele Kunden berichten Rost zufolge von der tröstenden Wirkung, besonders in schweren Zeiten: "Die Figuren schenken manchen Kunden Halt. Uns wird immer wieder berichtet, dass die Zuversicht spenden." Die Philosophie des Unternehmens ist es, seit über 100 Jahren Freude zu bereiten. Die Welt von Wendt & Kühn, so Rost, lädt die Menschen ein, das Bedrückende draußen zu lassen und sich in einer "beschützten heilen Welt fühlen".

Die Manufaktur: Begrenzung als Qualitätsgarant

Wendt & Kühn beschäftigt heute 175 Mitarbeiter in der Manufaktur. Die Unternehmensphilosophie ist eindeutig auf die Erhaltung der kompletten Handarbeit ausgerichtet. "Jede Figur ist ein Unikat", sagt Katja Findeisen. Thomas Rost betont die klare Strategie der gewollten Begrenzung: "Wir wollen weder die Mitarbeiterschaft vergrößern, noch wollen wir schneller werden, noch wollen wir etwas rationalisieren. Es bleibt dabei.".

Der Herstellungsprozess ist hochsensibel und dauert von Anfang bis zur fertigen Figur mindestens fünf Monate. Jede Stufe wird sorgfältig durchlaufen, wobei die Fachkräfte im Ausbildungsberuf der Holzspielzeugmacherin ausgebildet werden, der einzigartig in Seiffen (Erzgebirge) gelehrt wird. Die Mitarbeiter schöpfen ihre Motivation aus dem Wissen, dass ihre Arbeit "am Ende jemanden eine Freude" bereitet.

Im Gegensatz zur breiten touristischen Nachfrage (die durch die "Wendt & Kühn-Welt" geweckt wird), hält das Unternehmen die Produktion bewusst gedeckelt. Man nimmt in Kauf, dass Kunden Geduld haben müssen, was Rost zufolge auch den Wert der Figuren steigert.