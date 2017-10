10 Sondersendungen in Bayern zum Reformationstag

Es fügt sich dieses Jahr besonders gut: am Wochenende werden die Uhren wieder auf Winterzeit zurückgedreht und Dienstag und Mittwoch sind Feiertage. Dass wir den Dienstag frei haben, verdanken wir dem Andenken, dass vor 500 Jahren Martin Luther seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel veröffentlicht hat. Wer bisher noch nichts davon gehört haben sollte, kann sich am Dienstag quasi im Halbschlaf informieren. Auf neun bayerischen Regional- und Lokalradiosendern erfahren Sie alles rund um den Tag. Warum feiern wir Reformationstag? Welche Errungenschaften verdanken wir Martin Luther und der Reformation? Was ist dieses Jahr alles passiert? Welche Bilanz zieht EKD-Ratspräsident Heinrich Bedford-Strohm? Was ist oder war in meiner Region los? All diese Fragen werden in den ein- oder zweistündigen Sendungen beantwortet.