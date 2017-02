Heimatfernsehen im besten Sinn

Herz des Konzepts sei laut Haberer diese Idee gewesen: »Keine Institution ist in den geschlossenen Räumen dieser Gesellschaft so präsent wie die Kirche: in Krankenhäusern, in der Psychiatrie, im Gefängnis. Sie hat Zutritt zu den Menschen im Ausnahmezustand.« Und: »Es gibt keine Institution, die so viele kompetente Menschen ausweisen kann, die wissen, wie man mit Abgründen, Schicksalsschlägen, Niederlagen im Leben umgehen kann.«

Der erfahrene Hörfunk- und Fernsehjournalist Arnold Meyer-Lange (1941-2007) setzte das Format eines evangelischen Beratungsmagazins gegen Widerstände durch und machte es dauerhaft erfolgreich. Er leitete die Sendung bis zu seinem Tod 2007. Inzwischen sind es 20 Jahre und 240 Sendungen, in denen Lebensformen sehenswerte Geschichten von biografischen Neuanfängen, Aufbrüchen des Lebens, vom Licht am Ende des Tunnels erzählt hat.

Lebensformen ist christliches Heimatfernsehen im besten und überhaupt nicht volkstümelnden Sinn – mit Protagonisten, die in Erinnerung bleiben. Zum Beispiel Emerson aus Nigeria, dessen ganze Familie von Boko-Haram-Terroristen ermordet wurde und der heute als schwarzes Gesicht unter lauter weißhaarigen Kollegen im Tegernseer Männerchor begeistert bayerische Gstanzl singt.

Zwang und Liebe

Für Siegfried Schneider (CSU), den katholischen Präsidenten der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), ist das evangelische Fernsehmagazin »eine Bereicherung der bayerischen Fernsehlandschaft«, weil es neben den oft schnelllebigen und oberflächlichen Informationen »den Blick über den Tellerrand, über den Tag hinaus und ein Stück Werteerziehung« leiste. Man darf, was Johanna Haberer als »öffentlich-rechtlich« bezeichnete, getrost mit Qualität übersetzen. Lebensformen muss jedenfalls den Vergleich mit Magazinen wie 37 Grad (ZDF) oder Lebenslinien (BR) nicht scheuen. Und eine »Laus im Pelz« ist das evangelische Magazin längst nicht mehr.

»Die ganze Sache hat sich, ich hätte es nicht gedacht, zu einer sehr, sehr positiven und fruchtbaren Kooperation entwickelt«, gestand Sat.1-Bayern-Mann Stöckl – und ließ ein flammendes Plädoyer für mehr Qualitätsjournalismus folgen. »Immer weniger Redakteure heißt immer weniger Recherche heißt immer weniger Qualität«: In Zeiten von »Lügenpresse«-Vorwürfen und von den Netzmedien beförderten Fake-News müsse man sich dieser Entwicklung entgegenstellen. »Wir brauchen Qualitätsjournalismus – und Sie bei Lebensformen betreiben diesen Qualitätsjournalismus«.

»Lebensformen – das Magazin des Evangelischen Fernsehens«, ist immer am letzten Samstag des Monats um 17 Uhr auf Sat.1 Bayern zu sehen. Thema der nächsten Sendung (25. Februar): »Ein neues Leben in Freiheit«.

Alle Lebensformen-Sendungen der letzten zwölf Monate stehen in der Mediathek von Sat.1 Bayern (Archiv oder Sucheingabe »Lebensformen«).