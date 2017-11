Kurzfilmpreis für »Watu Wote« - Drama der Religionen

Sie haben große Teile Ihrer Kindheit in Südafrika verbracht. Inwieweit hat Sie dieses Land geprägt?

Rosen: Vieles, was ich heute bin, hat mit dem zu tun, wie ich aufgewachsen bin und was ich dort erleben und sehen durfte. Wir waren eng und sehr aktiv eingebunden in die Gemeinde der deutschen evangelischen Kirche Johannesburg, die einen äußerst offenen Austausch auch mit lokalen Partnergemeinden pflegte. Dies sind sicher Erlebnisse, die meinen Blick bis heute beeinflussen. In einer solch offenen und doch von Religion und Glauben stark geprägten Kultur aufwachsen zu dürfen, war für mich ein wahres Geschenk.

Was glauben Sie hat die muslimischen Fahrgäste des attackierten Busses dazu bewogen, sich gegen ihre »Glaubensbrüder« zu stellen?

Rosen: Oberflächlich betrachtet würde die Antwort sicher lauten: Mut, Nächstenliebe, Courage und der Wille, endlich eine Grenze zu ziehen zwischen denen, die einen friedlichen Islam leben möchten und denen, die diese Religion als Vorwand für ganz eigene, terroristische Zwecke nutzen. Wahrscheinlich auch, weil die Musliminnen, die ihre Kopftücher an Christinnen verteilten, in diesem Moment keinen Unterschied sahen zwischen sich und dem Menschenn der neben ihnen saß. Die Religion war nichts, das sie voneinander trennte. Es waren Menschen, die anderen Menschen in einer tödlichen Gefahr schützend zur Seite standen. Möchte man den wahren Hintergründen aber gerecht werden, bedarf es sicher eines genaueren Blicks. Christen und Muslime leben in dieser Gegend grundsätzlich sehr friedlich und freundschaftlich zusammen. In der gesellschaftlichen und sozialen Struktur der mehrheitlich muslimischen Region spielen die Christen eine elementare Rolle. Nach mehreren Attentaten im November/Dezember 2014 verließen viele von ihnen Mandera County, darunter vor allem Lehrer, Ärzte und Krankenschwestern. In der Folge schlossen Schulen und Krankenhäuser, Kinder konnten nicht mehr unterrichtet werden, die medizinische Versorgung brach zusammen. Lange lebten die Muslime der Region selbst in Angst vor der Al-Shabaab. Die vermehrten Anschläge 2014 und 2015 allerdings brachten wohl auch für sie das Fass zum Überlaufen. Es war sicher kein Zufall, dass es sich beim vermeintlichen Wortführer des Widerstands gegen die Terroristen an diesem Tag um einen Lehrer handelte. Salah Farrah war jemand, der die Folgen des Terrorismus für seine Schule, die Schüler und die Kollegen täglich am eigenen Leib erfahren hatte. Umso tragischer, dass er seinen außergewöhnlichen Mut an diesem Tag mit seinem Leben bezahlte.