Landesbischof Bedford-Strohm im Neujahrsgespräch

Ein neues Jahr liegt vor uns. Was es wohl bringen wird? Niemand kann das sagen. Prognosen, das haben wir 2016 erlebt, können danebenliegen. Astrologische Voraussagen treffen in den wenigsten Fällen ein. Die Zukunft, und selbst die allernächste, ist in vielerlei Hinsicht offen, von Unwägbarkeiten bestimmt. Manchmal ist dieses Nicht-Wissen schwer zu ertragen, vor allem dann, wenn man eher zur Sorge als zum unbefangenen Blick auf die Zukunft neigt.

In den letzten Monaten war viel von der Sorge um das Bestehende und der Angst um die Zukunft die Rede. Der Anschlag von Berlin hat uns alle erschüttert. Bei Manchen hat er die Angst, persönlich Opfer eines solchen Anschlags werden zu können, verstärkt. Aber es sind auch Ängste vor sozialem Abstieg, vor der Veränderung überhaupt, die Menschen bewegen. Andere wiederum erschreckt der raue, oftmals hasserfüllte Ton, den wir gegenwärtig so häufig besonders im Internet erleben, der zunehmende Unwille, sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen. Dies lässt sich nicht einfach vom Tisch wischen. Nur - die Angst ist eben wirklich ein schlechter Ratgeber. Sie verengt den Blick und auch das Herz, macht mutlos und lässt resigniert die Hände sinken.

Wie damit umgehen? Woraus schöpfen, um die inneren Gegenkräfte gegen Angst und Verunsicherung zu stärken? Wie zu einem Grundgefühl der Zuversicht kommen, das kluges Überlegen und beherztes Handeln erst wirklich möglich macht?