Mit dem Smartphone Radio hören

Siegfried Schneider, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), fordert angesichts des digitalen Wandels Änderungen in der Ausbildung von jungen Journalisten. Denn schon bald werde UKW durch neue digitale Sendeformen wie DAB+ abgelöst sein, was auch Folgen für die Journalisten-Ausbildung haben müsse. Im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) gibt BLM-Chef Schneider auch Einblick in seine privaten Hörgewohnheiten - er schaltet gern Klassik-Radio oder Nachrichten-Sendungen ein.

In Bayern sind Sie qua Amt für alle privaten Sender zuständig. Was hören Sie privat?

Siegfried Schneider: Meinen Tag beginne ich meist mit Klassik-Radio. Weil ich wissen muss, was sich in Bayern so politisch tut, höre ich viele Nachrichtensendungen - auch im Bayerischen Rundfunk. Ich bin ein richtiger Nachrichten-Junkie, was wohl auch mit meinen früheren politischen Funktionen zu tun hat. Am Abend und am Wochenende sehe ich wenig fern, nicht einmal den "Tatort", sondern lese lieber, zum Beispiel mit Genuss die Printausgabe einer Wochenzeitung.

Wie steht denn die Radio- und Fernsehlandschaft in Bayern gerade auch im bundesweiten Vergleich da?

Schneider: Sowohl ökonomisch als auch in der Breite und Vielfalt ist die Hörfunk- und Fernsehlandschaft in Bayern im bundesweiten Vergleich einmalig. In Bayern gibt es eine ganze Reihe bundesweiter Sender, wie etwa Sky oder PRO7/SAT 1 mit einer entsprechenden Wirtschaftskraft und Anzahl an Beschäftigten. Im lokalen Bereich haben wir mit 65 UKW-Anbietern und 16 lokalen Fernsehangeboten eine sehr gute Durchdringung. Wenn man dazu noch die Satellitenverbreitung nimmt, kann bei uns wirklich jeder die lokalen und regionalen Nachrichten bekommen, die er sich wünscht.

Wo sehen Sie Nachholbedarf, gerade im Vergleich mit der EU oder den USA?

Schneider: In den USA sind die Sender wesentlich stärker sublokalisiert als bei uns. Sie haben Einzugsgebiete von 300.000 oder 400.000 Menschen und können viel tiefer in die regionalen Strukturen gehen. Das zu erreichen, ist vor allem eine Kapazitäts- und Finanzfrage. Einen grundsätzlichen Nachholbedarf sehe ich bei der Aus- und Fortbildung. Denn wir brauchen gut ausgebildete Mitarbeiter, um ein gutes Programm machen zu können. Es ist ja schön, dass viele junge Leute beruflich bei den privaten und lokalen Sendern einsteigen - meistens mit einem Volontariat. Sie brauchen aber auch den Blick über den lokalen Bereich hinaus. Dringend wäre hier vor allem eine Fortbildung für Social-Media-Aktivitäten, wie Facebook und Twitter. Denn ein junges Zielpublikum erreicht man am besten über diese Medien.

Ist es dann nicht geradezu kontraproduktiv, dass Sie den Ausbildungskanal AfK einstellen oder zurückfahren wollen?

Schneider: Da sind wir jetzt im Bereich der "alternativen Fakten" gelandet. Denn da wird gar nichts eingestellt, ganz im Gegenteil. Mir geht es darum, dass der AfK seine inhaltliche Ausrichtung ändert, weg von UKW, weil es in zehn Jahren kein UKW im bisherigen Umfang mehr geben wird. Darauf muss sich die Ausbildung einstellen und die jungen Leute müssen darauf vorbereitet werden, wie sie in Zukunft ihre Zielgruppen professionell erreichen können. Außerdem wird durch den Ausbau von WLAN das Smartphone zum Eintrittskanal für das Radio. Deshalb möchte ich das Radio auch im Web haben. Der Ausbildungskanal, den wir immerhin mit 800.000 Euro im Jahr finanzieren, soll dabei zu einer Art Speerspitze der digitalen Entwicklung werden.