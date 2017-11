Niederländer Joren Molter erhält Reformationsfilmpreis

Im Rahmen der Preisverleihungsgala des 37. Internationalen Festivals der Filmhochschulen in München ("Filmschoolfest Munich" 2017) hat der evangelische Kirchenkreis München und Oberbayern drei Wettbewerbsbeiträge von internationalen Filmstudierenden mit einem "Reformationsfilmpreis" ausgezeichnet. Die Münchner Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler will mit dem im Reformationsjubiläumsjahr 2017 einmalig vergebenen Preis junge Filmemacher für die Themen der Reformation sensibilisieren. Im Wettbewerb waren 44 Kurzfilme aus 17 Ländern, darunter Spielfilme, Dokumentationen und Animationen mit einer maximalen Länge von 30 Minuten.

Niederländer Joren Molter erhält Reformations-Filmpreis

Der mit 7.500 Euro dotierte erste Preis ging an den Niederländer Joren Molter. Sein Film "Greetings from Kropsdam" zeige die "totalitäre Mechanismen von Sozial- und Geisteskontrolle", sagte Regionalbischöfin Breit-Keßler. "Das geschieht trotz aller Beklemmung, die einen beim Zuschauen erfasst, mit einer Prise allerfeinsten Humors und Bildern, die gelegentlich an die Einsamkeit der Malerei von Edward Hopper erinnert." In dem Film geht es um einen Mann, der sorglos sein Leben lebt, freundlich gegenüber jedermann, interessiert an allem, was passiert. Dann macht er in den Augen seiner Mitmenschen einen Fehler - und sie strafen ihn gnadenlos dafür ab. Nach Einschätzung der Jury mache der "unglaublich ehrliche Film" Mut, sich in Gottes Namen gegen Borniertheit und Enge durchzusetzen.