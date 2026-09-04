Der erste Schultag ist ein besonderer Moment: Mit der Einschulung beginnt für Kinder ein neuer Lebensabschnitt. Sie lernen neue Menschen kennen, entdecken die Welt der Buchstaben und Zahlen und werden ein Stück selbstständiger.

Viele Familien feiern diesen Tag mit einer Schultüte. Doch drei davon braucht es nun wirklich nicht – und auch Großeltern, Pat*innen, Tanten, Onkel oder Freund*innen der Familie möchten den Schulstart gerne mit einem Geschenk begleiten.

Aber was schenkt man einem Kind, das gerade voller Vorfreude und vielleicht auch ein bisschen Aufregung in die Schule startet? Nicht jedes Geschenk muss groß oder teuer sein. Besonders schön sind Dinge, die Kinder im Alltag begleiten, Erinnerungen schaffen oder ihnen Mut für den neuen Weg machen.

Praktische Geschenke für den neuen Schulalltag

Zum Schulanfang dürfen Geschenke ruhig praktisch sein. Schließlich beginnt mit der Einschulung ein neuer Alltag mit vielen Dingen, die Kinder benötigen.

Praktische Geschenkideen sind:

eine personalisierte Trinkflasche oder Brotzeitdose

ein Federmäppchen mit Namen, einem ermutigenden Spruch oder dem Lieblingsmotiv

ein Turnbeutel für Sport und Freizeit

ein eigener Wecker für mehr Selbstständigkeit

ein Regenschirm mit Lieblingsmotiv

ein Schlüsselanhänger für den Schulranzen

Bücher über Freundschaft, Schule und Mut

ein Freundschaftsbuch

ein Gutschein für Schulmaterial oder ein Lieblingsgeschäft

Persönliche Geschenke von Pat*innen und Großeltern

Gerade Pat*innen und Großeltern suchen häufig nach einem Geschenk, das über den ersten Schultag hinaus Bedeutung hat. Etwas, das Kinder auch später noch an diesen besonderen Moment erinnert.

Eine schöne Idee ist ein persönlicher Brief zum Schulanfang. Darin können Wünsche, Ermutigungen oder gemeinsame Erinnerungen festgehalten werden. Vielleicht wird der Brief erst viele Jahre später wieder gelesen und erinnert dann daran, wer das Kind auf seinem Weg begleitet hat.

Auch ein kleiner Glücksbringer kann ein wertvolles Geschenk sein: ein Anhänger am Schulranzen, ein Armband oder ein kleiner Gegenstand, der dem Kind Mut macht, wenn etwas Neues oder Schwieriges bevorsteht.

Gemeinsame Zeit bleibt besonders lange in Erinnerung

Besonders wertvoll ist gemeinsame Zeit. Möglichkeiten dafür sind:

ein Ausflug nur mit Oma oder Opa

ein besonderer Nachmittag mit der Patin oder dem Paten

ein gemeinsamer Kinobesuch

ein Erlebnis, das später in Erinnerung bleibt

Nachhaltige Geschenke zum Schulanfang

Wer etwas schenken möchte, das lange Freude bereitet, kann auf nachhaltige Alternativen setzen. Hochwertige Materialien halten oft viele Jahre und müssen nicht schnell ersetzt werden.

Ideen für nachhaltige Geschenke sind:

langlebige Trinkflaschen und Brotdosen

fair und nachhaltig produzierte Schulmaterialien

gebrauchte Bücher in gutem Zustand

ein Büchereiausweis

hochwertiges Holzspielzeug

ein gemeinsames Gartenprojekt

Auch selbst gemachte Geschenke können besonders sein: ein genähtes Etui, eine gestaltete Karte oder ein Erinnerungsstück, das von Herzen kommt.

Das wichtigste Geschenk: Vertrauen und Ermutigung

Der Schulstart ist nicht nur ein fröhliches Ereignis, sondern für viele Kinder auch ein großer Schritt ins Unbekannte. Eine neue Umgebung, neue Regeln und neue Freundschaften – all das braucht Zeit.

Deshalb ist eines der wichtigsten Geschenke vielleicht gar kein Gegenstand: das Vertrauen der Menschen, die ein Kind begleiten. Ein „Ich glaube an dich“, ein offenes Ohr nach dem ersten Schultag oder die Erinnerung daran, dass Fehler dazugehören, können Kindern viel Sicherheit geben.