Die Kinder wollen Ausmalbilder, aber es ist Sonntag? Kein Problem – hier kann ChatGPT schnell Abhilfe schaffen.
Mit der KI könnt ihr nämlich aus nahezu jedem Bild eine Malvorlage erstellen lassen. Ob die Bergkulisse aus dem letzten Urlaub oder die neue Lieblingsfigur aus der Kinderserie – in wenigen Sekunden wird daraus eine Ausmal-Silhouette. Vorausgesetzt, der Drucker spielt mit.
So funktioniert’s:
-
ChatGPT öffnen und einloggen
-
Das gewünschte Bild hochladen und den folgenden Prompt eingeben:
"Verwandle das angehängte Bild in eine Ausmalvorlage."
-
Innerhalb weniger Sekunden erstellt ChatGPT eine passende Vorlage
-
Das Bild abspeichern – z. B. in eurer Galerie oder im Dateienordner
-
Bild an den Drucker senden und auf DIN-A4-Größe anpassen
-
Fertig ist die neue Ausmalvorlage für das nächste Kinderkunstwerk
Natürlich lassen sich auch persönliche Motive verwenden – etwa vom letzten Familienshooting. Ob ihr solche privaten Fotos bei ChatGPT hochladet, ist eine individuelle Entscheidung – dazu gibt es unterschiedliche Meinungen.
Das bleibt selbstverständlich ganz euch überlassen.
Übrigens: Auch Ausmalbilder für Erwachsene liegen im Trend und können zur Entspannung beitragen. Wie wäre es mit einer Silhouette aus dem Lieblingsfilm oder einem poetischen Schriftzug? Für Mandalas gilt sowieso: keine Altersgrenze!
