Aktion mit badischer Landeskirche

Christliche Influencerin Daniela-Marlin Jakobi entfacht mit Satire-Video über fundamentalistische Freikirchen Kontroverse

Die christliche Influencerin Daniela-Marlin Jakobi hat gemeinsam mit der evangelischen Landeskirche in Baden ein Video produziert, in dem sie auf Social Media über fundamentalistische Freikirchen aufklären will – und damit extrem polarisiert. Besonders die Art und Weise stößt vielen sauer auf.

Lesezeit: 5 Minuten

5 Minuten