Wie junge Christen im Internet über ihren Glauben sprechen

Julius Schindler und sein Team führen die Ballfinder mit ihrem Song aus dem analogen in den digitalen Raum und zeigen dort auf multimediale Weise, was für sie gelebter Glaube bedeutet.

6) Segenregen – Leben à la #jesusfirst

Zu Lenas Leben gehören Bibelverse und Jesus als ihre ständigen Begleiter ganz selbstverständlich dazu. Und das merkt man auch ihren Blog- sowie Instagram-Posts an. Im Kampf gegen ihre Flugangst rezitiert sie Psalmen, in ihrer Freizeit bastelt sie - zum Beispiel Bibelhüllen - und stellt das Ergebnis ins Netz. Als junge Mutter mit Doktortitel stand Lena bereits vor vielen schwierigen Aufgaben, die sie nach eigener Aussage mit dem bedingungslosen Vertrauen in Gott meistern konnte. Die Elternzeit nach der Geburt ihres dritten Kindes verbringt sie mit ihrer Familie in Israel und Florida und begegnet auch dort in vielen kleinen und großen Momenten dem Segenregen von oben.