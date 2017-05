Wie sich der Journalismus von Plattformen befreien und Glaubwürdigkeit zurückgewinnen kann

Glaubwürdigkeit und Vertrauen wiedererlangen

Der Online-Journalismus steht vor vielen Herausforderungen. Nicht nur Geschäftsmodelle müssen überdacht werden, sondern auch die Art, wie Journalisten arbeiten. Denn eines ist offensichtlich: Glaubwürdigkeit und Vertrauen in die Branche schwinden.

Als Antwort auf Fakenews in den Sozialen Netzwerken stellte Gudrun Riedl, stellvertretende Redaktionsleiterin von BR24 ein besonderes Tool vor – den »FactFox«. Der Bayerische Rundfunk entwickelte dieses Tool, um Behauptungen mittels einer Chrome-Browser-Extension per Mausklick schnell und einfach überprüfen zu können. Das System kann Fakten jederzeit erneut ausspielen, überarbeiten oder ergänzen. Redakteure treten damit viel schneller in den Dialog mit Lesern, aus dem sich gegebenenfalls sogar Ideen für neue Artikel ergeben.

Doch der Faktencheck alleine bringt das Vertrauen nicht zurück. Matthias Walter, Nachrichtenchef der RTL2 news, ist davon überzeugt, dass Redakteure sichtbarer werden müssen. »Zuschauer oder Leser möchten ernst genommen werden«, sagte Walter. »Wir brauchen eine Kommunikation auf Augenhöhe, damit die Leute verstehen, was wir tun und wer wir sind.« Journalisten müssten sich daher als Persönlichkeiten zeigen, in Sozialen Netzwerken unterwegs sein und sich auch als Marke präsentieren. Zu ihren Aufgaben gehöre, mit dem Leser in einen Dialog zu treten und zu zeigen, wie die Medienbranche arbeite - denn: Transparenz schafft Glaubwürdigkeit.

Moderator Richard Gutjahr resümierte den Job der Journalisten mit den Worten: