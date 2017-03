Biohof in Brasilien: »Schmier statt Gift«

»Was ich alles anbaue? Zu sagen, was ich nicht abaue, wäre leichter«, sagt Clécio Weber. 21 Hektar gehören ihm und seiner Familie im Süden Brasiliens, im Tal des Itajaí in der Nähe der Stadt Santa Cruz do Sul. Dann fällt ihm ein, was auf seinem Land fehlt: Tabak, das sei nichts für ihn.

Der wird in der Gegend im großen Stil gepflanzt und großzügig mit Pestiziden versorgt. Für Clécio Weber geht »das gegen die Natur«. Der Biobauer hat sich mit anderen Kleinbauern aus der Gegend zusammengetan, in einer Genossenschaft verkaufen sie ihr Gemüse, teilen sich Kosten und Gewinn.