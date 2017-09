Christian Stückl - Porträt über den Passionsspielleiter

Fernsehtipp

»Kirche in Bayern - Das ökumenische Fernsehmagazin«

Am Sonntag, den 24.09.2017 um 15.30 Uhr in München TV und um 18.30 Uhr in Franken Fernsehen. Weitere Sender und ihre Sendezeiten finden Sie unter www.kircheinbayern.de/ausstrahlung.