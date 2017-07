Das letzte seiner Art: das Ledigenheim

Reinhold, Dietz, 57, lebt seit seiner Scheidung vor 12 Jahren im Ledigenheim. Schulden musste der ehemalige Wirt abbauen und da war es ihm ganz wichtig, eine Bleibe zu finden, deren Miete er langfristig sicher bezahlen kann. Mittlerweile verdient sich der Koch als Aushilfspförtner im Ledigenheim noch was dazu. Der 71-järige Rentner Volker Kaesling hat in seinem 7-Quadratmeter-Zimmer in der Bergmannstraße sein Zuhause gefunden. Auch ihn hat vor 34 Jahren eine Scheidung ins Ledigenheim geführt. Der gelernte Bäcker- und Konditormeister hat hier seine Freiheit wieder gefunden, darauf ist er stolz.