Das »Wahlchristentum« des Barack Hussein Obama

Skepsis gegenüber allen religiösen Absolutheitsansprüchen

Nach drei Jahren ließen sich Obamas Eltern scheiden, seine Mutter promovierte in Anthropologie und ging nach Indonesien in die Entwicklungshilfe. Dort heiratete sie erneut. Auch Obamas Stiefvater Lolo Soetoro war säkularer Moslem.

Obama besuchte eine katholische Schule, ging mit seiner Mutter aber auch in Moscheen und buddhistische Tempel, so wie sie zuvor in den USA in Kirchen gegangen waren: Ihr Sohn sollte einen möglichst weiten Horizont erhalten, Ehrfurcht vor den Weltreligionen und der Schöpfung lernen. 1971 kehrte Obama nach Hawaii zurück, wo er bei seinen weißen Großeltern aufwuchs.

Von seiner Mutter habe er sich die Skepsis gegenüber allen religiösen Absolutheitsansprüchen und eine »säkulare« Seite seines Glaubens bewahrt, sagte Obama später. Glaube müsse immer auch Raum für den Zweifel bieten. »Im Namen von religiösen Gewissheiten wird auf der Welt eine Menge Schaden angerichtet.«

Als Barack mit dem Studium beginnt, erst in Kalifornien, später in New York, spielt die Religion in seinem Alltag noch keine Rolle. Doch dann, in der South Side Chicagos, verbringt er »unglaublich viel Zeit mit ›Church Ladies‹ zwischen 50 und 60«, wie sich Obama in einem Interview erinnert hat. Das blieb nicht ohne Folgen. Nicht zuletzt durch sie habe er den Wert und die lebendige Tradition der schwarzen Kirche kennen- und lieben gelernt.

Barack Obama besuchte regelmäßig die Gottesdienste in der Trinity United Church of Christ, und irgendwann 1988 hat er dann auf einen »Altarruf« von Pfarrer Jeremiah Wright geantwortet. Weltweit bekannt gemacht hat dieses »evangelikale Sakrament« der baptistische Erweckungsprediger Billy Graham (geb. 1918). Auch Barack Obama folgte im Gottesdienst einem solchen Aufruf, trat vor zum Altar und bekannte vor der Gemeinde, er übergebe fortan sein Leben dem Herrn und Heiland Jesus Christus.