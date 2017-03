»Das Weibliche ist etwas, das Regeln bricht«

Rund 2.200 Frauen diskutieren im brasilianischen Foz de Iguaçu anlässlich des Reformationsjubiläums die Bedeutung und Geschichte von Frauen in der Kirche.

Am Wochenende trafen sich im Dreiländereck zwischen Brasilien, Argentinien und Paraguay, in der brasilianischen Stadt Foz de Iguaçu, etwa 2200 Frauen, um das 500-jährige Jubiläum der Reformation zu feiern und über die Rolle der Frau in der Kirche, damals und heute, zu reden. Ich habe mit zwei der Organisatorinnen gesprochen.