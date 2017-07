Der 88-jährige Fritz Rabenstein trompetet seit 75 Jahren im Posaunenchor

Es war Anfang 1942, mitten im Zweiten Weltkrieg, als der damals 13-jährige Fritz Rabenstein ganz zufällig sein liebstes Steckenpferd für sich entdeckte. Der musikbegeisterte Pfarrer Bartholomäus aus Hellmitzheim rief für Nenzenheim bei Markt Einersheim einen neuen Posaunenchor ins Leben.

Es waren vor allen Dingen Schüler des 6. und 7. Jahrgangs, alle anderen waren im Kriegseinsatz. Rabenstein war damals noch nicht mal konfirmiert. »Bei der ersten Probe habe ich keinen Ton herausgekriegt«, erinnert sich der heute 88-Jährige. Trotz dieser Startschwierigkeiten ist Rabenstein dem Chor treu geblieben, bis heute. Seit 75 Jahren spielt er aktiv mit – dafür wurde er nun geehrt.

Regelmäßig vom Stall zum Üben

Seit damals vergeht kaum ein Tag, an dem er seine Trompete oder sein Flügelhorn nicht in die Hand nimmt. »Ich blase jeden Tag, das macht mir Freude«, sagt Rabenstein. Für den rüstigen Musiker war der Posaunenchor immer mehr als nur ein x-beliebiges Hobby. »Da hat man Verantwortung. Man spielt in den wichtigsten Momenten der Menschen. Bei Taufen, bei Hochzeiten, bei Beerdigungen – und an kirchlichen Feiertagen«, erläutert er.

Damit das klappt, gehört Üben unbedingt mit dazu. Bis heute hat er kaum eine der wöchentlichen Proben am Freitagabend versäumt. »Das ist mir wichtig«, betont er. Auch, damit er weiterhin beinahe alles, was der Posaunenchor spielt, ohne Noten auswendig spielen kann.

Doch Fritz Rabenstein spielt im 1932 gegründeten Posaunenchor von Nenzenheim nicht einfach nur mit. Nachdem der Nenzenheimer Pfarrer Rudolf nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wieder die Chorleitung von seinem Kollegen aus dem Nachbardorf übernommen hatte, gab er sie 1954 an seinen Nachfolger Pfarrer Krüger.

Der Chor gedieh prächtig, immer weitere Bläser gesellten sich um die anfangs kleine Jugendgruppe hinzu. »Auch die Kriegsheimkehrer haben wieder mitgeblasen«, erinnert sich Fritz Rabenstein. 1960 übernahm der heute 88-Jährige die Leitung des Chors – und behielt sie 35 Jahre. In dieser Zeit war der Trompeter auch noch für rund 20 Jahre Leiter des Bezirksposaunenchors.