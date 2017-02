Fastenaktion wirbt für Entschleunigung

Wer hat an der Uhr gedreht? Ungeduld, Hast und Rastlosigkeit scheinen zunehmend den Alltag zu beherrschen. Viele haben so viel zu tun, dass die wichtigen Dinge im Leben oft auf der Strecke bleiben - "Stopp!" ruft die evangelische Kirche mit ihrer Fastenaktion "7 Wochen Ohne". Zwischen Aschermittwoch (1. März) und Ostersonntag (16. April) sollen sich Teilnehmer im Innehalten, Nachdenken und der Kunst der Pause üben.

Tatsächlich müssen immer mehr Menschen immer mehr Dinge in knapp bemessenen Zeit unterbringen. Allerlei digitales Gerät hat sich als Zeitfresser breitgemacht, vom Smartphone bis zum Tablet, Facebook und Twitter fordern Aufmerksamkeit. Daher, mahnt die Aktion "7 Wochen Ohne", müssen Momente zum Innehalten in den Alltag eingebaut werden.

Gerade was die sozialen Netzwerke angeht, heißt es: "Global vernetzt und ganztägig online, sind wir mit Kommentaren, Antworten, Sprüchen schnell zur Stelle. Da geraten auch grobe Worte und grober Unfug in Umlauf. Besser wäre: kurz innehalten, abwägen und 'erbauliche' Worte suchen." Sie finde es großartig, in einem Land zu leben, in dem wir Kritik üben dürfen, meint die Theologin Margot Käßmann in einem Beitrag für den Fastenkalender. "Aber im Internet herumzupöbeln und andere zu beschimpfen, ist etwas ganz anderes", schreibt die Reformationsbotschafterin der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Alles hat seine Zeit

Die diesjährige Fastenaktion sei eine "Kur der Entschleunigung", betont Arnd Brummer, Geschäftsführer von "7 Wochen Ohne": "Die Ungeduld gilt als ein Symbol der Moderne. Man darf vieles verlieren - nur nicht die Zeit." Seit mehr als 30 Jahren nehmen nach Angaben der Veranstalter Millionen Menschen an "7 Wochen Ohne" teil. Die Themen für die sieben Wochen lauten in diesem Jahr unter anderem: "Nicht sofort entscheiden", "Nicht sofort lospoltern" oder "Nicht sofort aufgeben." Die erste Woche steht unter dem Motiv "Alles hat seine Zeit", aus dem Buch des Predigers im Alten Testament, einer Sammlung von Weisheitssprüchen.

"Wir leben in einer aufgeregten, hektischen Welt", sagte die Münchner Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler dem Evangelischen Pressedienst (epd): "Menschen reagieren sehr schnell, manchmal, ohne sich und anderen die nötige Zeit zum Nachdenken zu gönnen. Es tut uns gut, es ist menschlicher, wenn wir immer wieder innehalten, uns besinnen und überlegen, was wir sagen oder tun." Die evangelische Theologin, die den Vorsitz im Kuratorium der Fastenaktion innehat, predigt zur Eröffnung am 5. März in einem Gottesdienst in Frankfurt am Main. Das ZDF überträgt live.