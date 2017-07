Gabriele von Lutzau: Kunst gegen die Macht des Terrors

Nicht so hoch fliegen, dass man sich verbrennt

In Ihrem »zweiten Leben« als Künstlerin machen Sie Flügelwesen auf unterschiedlichste Art zum Thema. Federn, Flügel, Vögel, der gescheiterte »fliegende Mensch« Ikarus – was fasziniert Sie an dieser Symbolik? Und was wünschen Sie sich, was der Betrachter darin sieht?

von Lutzau: Freiheit, und doch dabei nicht so hoch zu fliegen, dass man sich verbrennt. Den Mittelweg wählen. Nicht zu nahe an Extreme.

Ihre »Seelenvögel« und viele Ihrer »Wächter« scheinen Mittler zwischen Erde und Himmel, oder anders gesagt: zwischen einem Diesseits und einem Jenseits, zu sein – man könnte sie auch als Engel interpretieren. Steckt darin im weitesten Sinn auch eine religiöse Botschaft?

von Lutzau: Ja. Trost. Hoffnung. Liebe. Freiheit. Der Glaube, dass der Tod nicht das Ende ist.

Kettensäge und Flammenwerfer sind nicht gerade das Werkzeug, das man sich für eher filigran besetzte Themen vorstellt. Was steckt in dieser Art, Holz zur Kunst zu machen?

von Lutzau: Das Bezwingen eines mörderischen Gerätes um mit seiner Hilfe Schönes zu schaffen.

Ihre »Seelenvögel« haben Sie den 77 Opfern des Mörders Anders Breivik gewidmet. Wie weit ist der Plan gediehen, sie auf der Insel Utøya, dem Ort des Massakers, aufzustellen?

von Lutzau: Die Norweger wollen es leider nicht. Ich bin Deutsche. Und das wurde mir auch so gesagt.

Die Eröffnung der Ausstellung in Bayreuth (22. Juli 2017, d. Red) fiel mit dem 6. Jahrestag des Massakers in Norwegen zusammen, zugleich mit dem 1. Jahrestag des Amoklaufs in München. Was kann Kunst gegen Gewalt ausrichten - oder was nicht?

von Lutzau: Sie kann nur interpretieren. Aufzeigen. Verdeutlichen. Sinnbilder schaffen. Gute Kunst kann Zeichen setzen.

Kunst ist immer auch politisch. Solange es nicht hübsche Blumenbildchen in Essig und Öl sind.