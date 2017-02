Gehen Evangelische zum Lachen in den Keller?

Für die richtige Feierstimmung ist zum Glück Sandra Sommer im Team. Die junge Mutter von zwei kleinen Kindern ist eine erklärte Faschingsfreundin.

„Mir macht es ziemlich viel Spaß. Ich verkleide mich gerne, ich verkleide meine Kinder gerne, ich male uns alle gerne an. Ich finde es super!“ Zwar weiß sie noch nicht genau als was sie sich und die Kinder verkleiden wird, aber Mühe wird sie sich auf jeden Fall geben. Da sie eine Tochter und einen Sohn hat, kann es von Prinzessin, über Marienkäfer und Indianer bis zum Cowboy alles sein. So klappt es dann auf jeden Fall mit der Feierstimmung.

Doch nicht nur bei der Evangelischen Jugend ist was los an Fasching. In der Lukaskirche an der Isar und in der Schwabinger Erlöserkirche wird selbst in der Krabbelgruppe Fasching gefeiert beziehungsweise eine Kinderfaschingsparty organisiert und mit den Kleinsten das Lachen zum Programm gemacht.

Passend zum Namen und zum 500 Jahre Reformationsjubiläum gibt es in der Obergiesinger Lutherkirche ein Lutherfasching im Gemeindehaus.

Apropos Reformationsjubiläum: Was sagt eigentlich der große Reformator Martin Luther dazu? Pfarrer Ulrich Haberl findet bei ihm auf jeden Fall eine Rechtfertigung zum Feiern.

„Er war ein ganz großer Freund des Lachens und des Humors“, weiß Haberl.

Er habe ja auch über alle möglichen, mehr oder weniger schmutzigen Dinge, seine Sprüche gemacht und da sei mit Sicherheit herzlich gelacht worden an seinem Tisch.

Da bietet es sich doch an, sich Fasching als Luther zu verkleiden. Ob das wohl viele machen? Pfarrer Haberl lässt sich überraschen.

Bei so viel Faschingsspaß ist jedenfalls klar: die Evangelen können sehr wohl feiern und lachen. Auch der selbst erklärte Faschingsmuffel Juanita Lesser ist davon überzeugt:

„Ich glaube evangelisch gläubige Menschen feiern genauso lustig oder unlustig wie die Faschingsliebhaber in allen anderen Religionen“, sagt sie.

Und schließlich hat schon Luther gesagt: Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang bleibt ein Narr sein Leben lang.