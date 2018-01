Geschichten vom Neuanfang

Filmtipp Lebensformen

Kinder sind von Haus aus kleine Künstler. In der Schule spielen jedoch Malen und Zeichnen keine große Rolle mehr. Dabei wären diese kreativen Beschäftigungen so wichtig für die Entwicklung. In München findet regelmäßig ein Kunstprojekt statt, bei dem Künstler in die Schulen gehen.