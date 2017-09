»Gipfelkreuz als Zeichen religiöser Offenheit«

Ein Klang an meinem Ohr …… neue Kraft gewinnen Jes 40



Vom Hören zum Glauben. Die Musikinstallation aus dem Geist des Wortes „Klang an meinem Ohr“ in der Stadtkirche St. Johannis in Lauf startet am Pfinstsonntag Pfarrer Jan-Peter Hanstein

Lauf a.d. Pegnitz: St. Johanniskirche

Evangelische Kirchengemeinde Lauf