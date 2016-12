Harte Zeiten für Hebammen in der Schnullerhauptstadt

Gut 700 Kindern hat Magdalena Habrik schon auf die Welt geholfen. »Der Moment, wenn man ein Kind willkommen heißen darf, ist immer noch großartig«, sagt die Hebamme. Eine Geburt ist für sie mehr als ein medizinischer Vorgang. »Es ist die Transformation von Leben«, sagt die 42-Jährige. Trotz allem medizinischen Wissen sei immer noch nicht geklärt, was letztlich die Geburt auslöst: Sind es die Hormone des Kindes oder die der Mutter? Habrik fasziniert dieses Geheimnis. »Geburt ist ein Wunder, das ich nur begleiten, aber nicht machen kann«, sagt sie.

Vor zehn Jahren hat die gelernte Krankenschwester die Hebammenausbildung absolviert. Nach vier Jahren in der Geburtshilfe am Klinikum Landsberg wechselte sie ins Team des Münchner Geburtshauses. In den wohnlichen Räumen bringen im Jahr rund 240 Frauen ihre Kinder zur Welt. »Für eine gute Geburt braucht es Ruhe, Intimität, einen Raum des Wohlfühlens, Empathie, Vertrauen – und ein Gerät, um die Herztöne des Kindes abzuhören«, zählt Habrik auf. Beim ersten Mal sei das Körpergefühl während der Geburt für Frauen fremd und erschreckend. »Unsere Aufgabe ist es, sie zu ermutigen«, sagt sie.

Alte Kunst und modernes Wissen

Die Hebammenkunst ist alt. Traditionell ist das Wissen um die »Leopold´schen Handgriffe«, mit denen Hebammen den Bauch der Schwangeren tasten: Wie groß ist das Kind, wie liegt es, wieviel Fruchtwasser hat es noch? »Wir sehen mit den Händen und bekommen dadurch ein klareres Bild als der Ultraschall«, erklärt Magdalena Habrik.

Doch 80 Prozent des Berufs sei modernes Medizinwissen. Dafür ist die Geburtshelferin dankbar: »Wir können heute viele Situationen beherrschen und haben deshalb eine viel niedrigere Sterblichkeit von Müttern und Kindern.« Dennoch plädiert sie für den sinnvollen Einsatz von Medizintechnik. Bei normalen Schwangerschaften sei Zeit fürs Gespräch wichtiger als piepende Geräte. »Wenn die Frauen sich verstanden und gut begleitet fühlen, gibt es meist sehr wenig Komplikationen«, sagt die Hebamme.