Hesselberg: Die Bilder aus der Sonntagsblatt-Fotobox

Dieses Jahr hatte das Sonntagsblatt eine ganz besondere Aktion an ihrem Stand auf dem bayerischen Kirchentag am Hesselberg vorbereitet: Besucherinnen und Besucher konnten sich in einer Fotobox fotografieren lassen und haben so ein kostenloses Erinnerungsfoto bekommen, das Sie als Andenken an den Hesselberg 2017 gleich mit nach Hause nehmen konnten: Hier geht's zu einer ersten Auswahl an Bildern! Weitere Fotos folgen in Kürze.