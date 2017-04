Ist Rache wirklich süß?

Die Aprilsendung von Lebensformen: Samstag, 29. April 2017 um 17.00 Uhr, SAT.1 Bayern Regional Jeder kennt das Gefühl, es einem anderen mal so richtig heimzahlen zu wollen. Doch in unserer westlichen Gesellschaft wird Rache als unedel und niedrig angesehen. Und trotzdem begegnet man ihr überall: in den kleinen Reibereien, die der Alltag so mit sich bringt, aus Eifersucht oder durch Trennungsschmerz, im Arbeitsleben, in der Politik.