Kabarettist Christian Springer hält Kanzelrede in München

Der Kabarettist Christian Springer hält am kommenden Sonntag (8. Oktober) in der Münchner evangelischen Erlöserkirche eine Kanzelrede. Er werde zu dem Thema »Wir müssen Freiheit aushalten« sprechen, erklärte die Evangelische Akademie Tutzing als Veranstalterin. Beginn ist um 11.30 Uhr.



Christian Springer wurde im vergangenen Jahr mit dem Toleranz-Preis der Evangelischen Akademie Tutzing ausgezeichnet. Er wurde damals für sein Engagement gewürdigt, mit seinem Verein Orienthelfer e.V. den Opfern des Syrienkonflikts direkt in der Krisenregion, in Jordanien und im Libanon zu helfen. Seine Initiative sei ein »Dienst an der Menschheit, der jegliche Unterstützung verdient«.



Die Kanzelreden der Evangelischen Akademie Tutzing finden zweimal im Jahr statt und verstehen sich als Sprachform zwischen Predigt und Vortrag. Bisherige Redner waren unter anderem Synodalpräsidentin Annekathrin Preidel, der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Finanzminister Markus Söder (CSU), der berufenes Mitglied der bayerischen evangelischen Landessynode ist.