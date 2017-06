Katutura: Leben im südafrikanischen Township

Aids ist großes Problem im Township Katutura

Justina Shilongo, lutherische Diakoniepfarrerin in Windhuk, kennt die Nöte in Katutura. Der Name des Windhuker Vorortes kommt aus der Herero-Sprache und bedeutet in etwa »Ort, an dem wir nicht leben möchten«. In den 1950er Jahren wurden dorthin die Schwarzen umgesiedelt. Rund 50.000 Menschen leben heute dort. Über allem stehe die Arbeitslosigkeit, weiß Shilongo. Ohne Arbeit kein Geld, keine richtigen Unterkünfte, keine Bildung. Manchmal teilten sich 20 Häuser in Katutura eine Toilette.

Auch die Familienplanung werde nicht ernstgenommen, sagt Shilongo. Ein Kind nach dem anderen werde in die Welt gesetzt, ohne dass die Eltern wüssten, wie sie sich um ihren Nachwuchs kümmern sollten. Kondome seien bei vielen verpönt. Wer auf sie bestehe, oute sich als HIV-infiziert oder unterstelle dies dem Partner. Laut UNAIDS der Vereinten Nationen waren im Jahr 2012 mehr als 13 Prozent der Namibier mit dem HI-Virus infiziert, eine der höchsten Raten weltweit.

Diakonie-Projekt in Namibia

Dazu kommt, dass diakonische Projekte in Namibia keine festen Strukturen oder sichere finanzielle Unterstützung haben wie etwa in Deutschland, erzählt Pfarrer Gerber. Der 48-Jährige ist bayerischer Pfarrer. Er stammt aus Ansbach und kennt daher die Unterschiede zwischen Deutschland und Namibia. Jemand habe eine Idee, setze sie um und suche sich dann finanzielle Unterstützung, wie etwa Maria mit ihrem Kindergarten. Oder auch Schwester Regine, die sich mit ihrem Projekt Hephata um geistig Behinderte kümmert.