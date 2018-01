Klinikclowns Bayern besuchen seit 20 Jahren Kinder im Krankenhaus

20 Jahre Klinikclowns Bayern e.V.

Am 28.1.1998 fand die erste bayerische Klinikclown-Visite am Dr. von Haunerschen Kinderspital in München statt. Gegründet hatte den Verein Elisabeth Makepeace, die das Konzept der Klinikclowns aus ihrer Heimatstadt Wien mitbrachte, zusammen mit Peter Spiel, Schauspieler und Klinikclown der ersten Stunde. Aus der Überzeugung heraus, "dass Lachen wirkt und Heilungsprozesse fördert", wolle der Verein kranken und einsamen Menschen "ein Lachen schenken", heißt es auf der Homepage der Klinikclowns.

188 Einsätze verzeichneten die Klinikclowns im Gründungsjahr. Mittlerweile sind 60 Clowns an 90 Einrichtungen mit jährlich rund 2.400 Einsätzen in ganz Bayern tätig: von Aschaffenburg bis Passau, von Bayreuth bis Füssen. Dazu gehören Kinderkliniken, Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen und Palliativstationen.

Das Konzept der Clownsvisiten ist Mitte der 1980er-Jahre in den USA entstanden. Als Begründer der weltweiten Bewegung gilt Michael Christensen, der seit 1986 mit "Clown Care" Klinikclowns in amerikanische Kinderkliniken bringt. Anfang der 1990er-Jahre fasste die Idee auch in Europa Fuß. Die ersten Clowns an deutschen Kliniken gab es 1993 in Wiesbaden, wo sich 1994 der Verein "Die Clown Doktoren" gründete.

Lachen ist gesund: Warum der Volksmund recht hat, erklärt der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Aschaffenburg, Professor Jörg Klepper. Lachen senke die Stresshormone Adrenalin und Cortisol, es verbessere durch tiefes Einatmen die Lungenbelüftung und schütte Botenstoffe im Gehirn aus, die die Heilung förderten. "Wir sind dankbar für die 'fachkundige Verstärkung' unseres Teams durch die Clown-Doktoren. Sie nehmen den Kindern die Angst vor dem Krankenhaus. Das hilft uns Ärzten bei der Arbeit. Aus negativen Emotionen wie Angst, Stress, Schmerzen werden positive Emotionen wie Entspannung, Freude, Lachen", schreibt Klepper auf der Homepage der Klinikclowns.

Schirmherr der Klinikclowns Bayern e.V. ist der Münchner Alt-OB Christian Ude. Als prominente Paten unterstützen der Liedermacher Konstantin Wecker und Regisseurin und Oscar-Preisträgerin Caroline Link die Arbeit.